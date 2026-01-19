"Ça fait du bien mentalement" : les mots de Diego Moreira après avoir inscrit son 2e but de la semaine

Diego Moreira a pris la parole en zone mixte suite à son but face à Metz et à la victoire des Alsaciens sur le score de 2-1. Le Diable Rouge s'est montré ravi au micro des journalistes présents sur place.

Le natif de Liège a planté le premier but de la partie dans le Derby du Grand Est à la 12e minute de jeu. Son équipe a finalement pris les trois points grâce à un second but de Martial Godo à la 43e minute de jeu. L'international belge était aux anges : "Je suis très content. C’est sûr que marquer fait toujours plaisir, surtout quand c’est un but qui aide l’équipe à avancer. C’est une récompense à la fois individuelle et collective. C'est une victoire qui fait du bien surtout dans le derby, et on a essayé de donner de la continuité à ce qu’on a fait à Avranches, en voulant gagner le prochain match pour continuer sur cette lancée. Il faut continuer comme ça la semaine prochaine."

"J’ai pris du plaisir. Mais je n'ai pas forcément joué plus intérieur, c'est juste que j'ai plus de liberté de pouvoir changer pendant le match avec Valentín Barco et Guéla Doué. Donc ça me fait du bien de pouvoir jouer un peu un autre poste", ajoute le Diable Rouge au mico d'ICI Alsace notamment.

Son appel sur le but est d'ailleurs parti de l'intérieur : "J’ai eu la chance d’être intérieur à ce moment-là, et après, il y a ce bon ballon de Julio Enciso… et j’ai juste laissé parler mon pied gauche."

En ce début d'année 2026, Diego Moreira évolue beaucoup sur le côté droit. Cela ne le déplaît pas : "Peu importe le côté où je joue, à gauche ou à droite, je prends du plaisir. C’est un rôle offensif, donc ça me fait du bien d’être un peu plus haut, d’avoir l’opportunité de marquer plus de buts."

Une victoire particulière

"Gagner comme ça, dans un derby, c’est un plaisir. Pour moi, c’était mon premier, parce que j’étais blessé lors du précédent. Marquer dans un match comme celui-là à la maison, ça fait du bien mentalement. Il y avait une bonne ambiance. Les fans étaient au rendez-vous, comme toujours."



Lire aussi… 🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders›

Diego Moreira s'est aussi expliqué sur sa célébration tirée de Naruto : "C'est par rapport à un animé que j'ai en commun avec l'un de mes meilleurs amis. Il attendait depuis un moment que je marque pour que je la fasse. Il était dans les tribunes avec mes parents, donc j’étais très content de pouvoir le faire."