"Ça fait du bien mentalement" : les mots de Diego Moreira après avoir inscrit son 2e but de la semaine

"Ça fait du bien mentalement" : les mots de Diego Moreira après avoir inscrit son 2e but de la semaine
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Diego Moreira a pris la parole en zone mixte suite à son but face à Metz et à la victoire des Alsaciens sur le score de 2-1. Le Diable Rouge s'est montré ravi au micro des journalistes présents sur place.

Le natif de Liège a planté le premier but de la partie dans le Derby du Grand Est à la 12e minute de jeu. Son équipe a finalement pris les trois points grâce à un second but de Martial Godo à la 43e minute de jeu. L'international belge était aux anges : "Je suis très content. C’est sûr que marquer fait toujours plaisir, surtout quand c’est un but qui aide l’équipe à avancer. C’est une récompense à la fois individuelle et collective. C'est une victoire qui fait du bien surtout dans le derby, et on a essayé de donner de la continuité à ce qu’on a fait à Avranches, en voulant gagner le prochain match pour continuer sur cette lancée. Il faut continuer comme ça la semaine prochaine."

"J’ai pris du plaisir. Mais je n'ai pas forcément joué plus intérieur, c'est juste que j'ai plus de liberté de pouvoir changer pendant le match avec Valentín Barco et Guéla Doué. Donc ça me fait du bien de pouvoir jouer un peu un autre poste", ajoute le Diable Rouge au mico d'ICI Alsace notamment.

Son appel sur le but est d'ailleurs parti de l'intérieur : "J’ai eu la chance d’être intérieur à ce moment-là, et après, il y a ce bon ballon de Julio Enciso… et j’ai juste laissé parler mon pied gauche."

En ce début d'année 2026, Diego Moreira évolue beaucoup sur le côté droit. Cela ne le déplaît pas : "Peu importe le côté où je joue, à gauche ou à droite, je prends du plaisir. C’est un rôle offensif, donc ça me fait du bien d’être un peu plus haut, d’avoir l’opportunité de marquer plus de buts." 

Une victoire particulière 

"Gagner comme ça, dans un derby, c’est un plaisir. Pour moi, c’était mon premier, parce que j’étais blessé lors du précédent. Marquer dans un match comme celui-là à la maison, ça fait du bien mentalement. Il y avait une bonne ambiance. Les fans étaient au rendez-vous, comme toujours."

Lire aussi… 🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

Diego Moreira s'est aussi expliqué sur sa célébration tirée de Naruto : "C'est par rapport à un animé que j'ai en commun avec l'un de mes meilleurs amis. Il attendait depuis un moment que je marque pour que je la fasse. Il était dans les tribunes avec mes parents, donc j’étais très content de pouvoir le faire."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Strasbourg
Metz
Diego Moreira

Plus de news

🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

🎥 Diego Moreira plante son second but de la semaine, pas de clean sheet pour Mike Penders

08:20
"J'ai ressenti quelque chose à l'adducteur" : passeur décisif, Alexis Saelemaekers s'est confié après le match

"J'ai ressenti quelque chose à l'adducteur" : passeur décisif, Alexis Saelemaekers s'est confié après le match

09:30
"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon Interview

"On n'a peut-être pas assez protégé Ilaimaharitra" : Daan Dierckx assume ses torts après le choc wallon

08:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: García - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/01: García - Kotto

08:00
Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht

Olivier Renard voit grand : un joueur à 30 millions d'euros dans le viseur d'Anderlecht

08:00
Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

Alexis Saelemaekers a fait la différence : l'AC Milan garde l'Inter en ligne de mire

07:40
"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi Réaction

"Le départ de Rik De Mil a changé la donne" : Mehdi Bayat a son explication sur le renouveau de Charleroi

07:00
C'est acté : le capitaine du Beerschot en route vers un club prêt à bousculer les Playoffs 1

C'est acté : le capitaine du Beerschot en route vers un club prêt à bousculer les Playoffs 1

07:20
Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..." Interview

Vincent Euvrard n'a pas les mots : "Ce n'est pas qu'on n'a pas existé, mais..."

06:20
Cinq fois plus cher : voici combien la Gantoise va gagner avec la vente de Samuel Kotto

Cinq fois plus cher : voici combien la Gantoise va gagner avec la vente de Samuel Kotto

06:40
Besnik Hasi l'avait presque supplié : voici pourquoi Anderlecht va dépenser des millions pour son buteur

Besnik Hasi l'avait presque supplié : voici pourquoi Anderlecht va dépenser des millions pour son buteur

06:00
Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux

Sébastien Pocognoli ne sait plus où donner de la tête : Monaco est paralysé à tous les niveaux

23:00
🎥 Scandale et chaos à Rabat : le Sénégal bat le Maroc en finale de la CAN

🎥 Scandale et chaos à Rabat : le Sénégal bat le Maroc en finale de la CAN

23:13
Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi Analyse

Lawrence à sauver, un entrejeu aux abois et une attaque médiocre : les notes du Standard à Charleroi

20:40
4
Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi" Réaction

Mehdi Bayat euphorique après la victoire contre le Standard : "Il se passe quelque chose à Charleroi"

22:40
1
Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

Encore une blessure de longue durée au Standard ? Les nouvelles peu rassurantes de Casper Nielsen

22:20
"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

"Ils ne sont pas capables de faire grand-chose" : Marco Ilaimaharitra s'en prend aux supporters de Charleroi

22:30
1
Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre

Le plus gros transfert d'un Belge cet hiver ? Un géant espagnol prépare son offre

21:40
Le Club de Bruges peut s'en vouloir : Saint-Trond sort vainqueur d'un match tendu contre OHL

Le Club de Bruges peut s'en vouloir : Saint-Trond sort vainqueur d'un match tendu contre OHL

22:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Onyedika - Duranville - Bazunu

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/01: Onyedika - Duranville - Bazunu

21:00
Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard Analyse

Pflücke fait tourner Mohr en bourrique, Khalifi taille patron : les notes de Charleroi contre le Standard

21:20
1
Coup de théâtre : la Premier League s'invite et bouscule la concurrence pour un cadre de Bruges

Coup de théâtre : la Premier League s'invite et bouscule la concurrence pour un cadre de Bruges

21:00
Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

Charleroi s'adjuge un choc wallon à sens unique : ce Standard-là n'a strictement rien d'un candidat au top 6

20:24
Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

Toutes les offres refusées, sauf une : Julien Duranville a fait son choix

20:00
Le monde est petit : quand une ancienne piste d'Anderlecht pousse un ancien gardien du Standard vers la sortie

Le monde est petit : quand une ancienne piste d'Anderlecht pousse un ancien gardien du Standard vers la sortie

19:30
Fausse alerte en Angleterre : le dossier Aron Donnum agite le mercato

Fausse alerte en Angleterre : le dossier Aron Donnum agite le mercato

18:40
Colin Coosemans est furieux et blâme... Hein Vanhaezebrouck pour le penalty de La Gantoise

Colin Coosemans est furieux et blâme... Hein Vanhaezebrouck pour le penalty de La Gantoise

19:00
2
"Il faut le sortir" : impitoyable avec Sébastien Pocognoli, la presse française propose déjà son successeur

"Il faut le sortir" : impitoyable avec Sébastien Pocognoli, la presse française propose déjà son successeur

18:20
Une équipe du top 6 en difficulté : "Nous avons montré pourquoi nous ne méritions peut-être pas d'y être" Réaction

Une équipe du top 6 en difficulté : "Nous avons montré pourquoi nous ne méritions peut-être pas d'y être"

18:00
David Hubert bien embêté : trois cadres de l'Union suspendus pour les retrouvailles avec Felice Mazzù

David Hubert bien embêté : trois cadres de l'Union suspendus pour les retrouvailles avec Felice Mazzù

17:40
🎥 Buteur contre Barcelone, auteur du raté de l'année : le futur attaquant d'Anderlecht est capable de tout

🎥 Buteur contre Barcelone, auteur du raté de l'année : le futur attaquant d'Anderlecht est capable de tout

17:20
3
Annoncé "trop faible" et sur le départ, Mihajlo Ilic a répondu malgré la défaite

Annoncé "trop faible" et sur le départ, Mihajlo Ilic a répondu malgré la défaite

16:40
2
🎥 Quelle émotion au milieu des joueurs : Rik De Mil explique le coup tactique qui a renversé Anderlecht

🎥 Quelle émotion au milieu des joueurs : Rik De Mil explique le coup tactique qui a renversé Anderlecht

17:00
Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

Les premiers contacts ont eu lieu : une porte de sortie se dessine pour Luis Vazquez

16:20
1
Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

Un cadre du Standard avoue parfois dépasser les limites : "Tant que ça aide l'équipe..."

16:00
Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

Anderlecht n'est pas remonté sur la pelouse en seconde période : Gand prend sa revanche !

15:35

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 18
Monaco Monaco 1-3 Lorient Lorient
PSG PSG 3-0 Lille OSC Lille OSC
Lens Lens 1-0 Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse 5-1 Nice Nice
Angers Angers 2-5 Marseille Marseille
Strasbourg Strasbourg 2-1 Metz Metz
Nantes Nantes 1-2 Paris FC Paris FC
Rennes Rennes 1-1 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 2-1 Brest Brest
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved