🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

Grâce à un but de son gardien Anatoliy Trubin dans les derniers instants, Benfica s'est qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions en s'imposant face au Real Madrid (4-2). Des images incroyables à Lisbonne.

Le classement de la Ligue des champions le montre : tout s’est joué à très peu de chose, ce mercredi soir, pour terminer dans le top 24 et se qualifier pour les barrages. Il n’y avait d’ailleurs qu’un point d’écart entre le Club de Bruges, 19ᵉ avec dix points, et l’Union, 27ᵉ avec neuf points.

À égalité avec les Unionistes mais devant à la différence de buts : Benfica, qui s’est imposé 4-2 contre le Real Madrid et a profité de la déroute de Marseille à Bruges (3-0) pour s’emparer, sur le fil, de la 24ᵉ place.

Sur le fil, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque les Lisboètes ont inscrit le but de la qualification à la… 90+7ᵉ minute, de la tête de leur gardien Anatoliy Trubin.

Anatoliy Trubin, gardien buteur pour Benfica face au Real et Thibaut Courtois

Une véritable reprise de la tête "à la Sinan Bolat", pour les supporters du Standard qui en gardent toujours le souvenir, et qui n’a laissé aucune chance à Thibaut Courtois, battu à quatre reprises ce mercredi soir et peu aidé par sa défense, notamment par Raúl Asencio, exclu, au même titre que Rodrygo.

Neuvième, le Real Madrid est donc condamné à passer par les barrages de cette Ligue des champions. Les Merengues retrouveront Benfica ou affronteront les Norvégiens de Bodø/Glimt lors de ce tour décisif.



