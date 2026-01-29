🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

De retour de blessure, Romelu Lukaku est monté au jeu face à Chelsea en Ligue des Champions, comme en championnat face à la Juventus il y a quelques jours. Il n'a néanmoins pas pu éviter l'élimination des Napolitains.

De nombreuses équipes n’étaient pas encore certaines de leur destin avant la dernière journée de la Ligue des Champions. C’était notamment le cas du Napoli, qui recevait Chelsea ce mercredi soir.

Comme face à la Juventus en Série A le week-end dernier, Romelu Lukaku, tout juste de retour de blessure, a passé une bonne partie de la rencontre sur le banc avant de monter au jeu en fin de match.

Dix minutes avant le terme de la partie, l’attaquant des Diables Rouges est entré alors que le score était de 2-2 contre son ancienne équipe. Enzo Fernandez avait ouvert le score sur penalty, Antonio Vergara et Rasmus Højlund avaient marqué pour Naples, mais João Pedro avait rétabli l’égalité à l’heure de jeu.

Romelu Lukaku monté au jeu mais éliminé de la Ligue des Champions

À peine entré sur la pelouse, Romelu Lukaku a pu assister en direct au 2-3 de João Pedro, qui a envoyé Naples tout droit vers la 30ᵉ place et donc l’élimination de cette Ligue des Champions.

Une grosse déception pour Lukaku, raillé par les supporters londoniens avec des chants de "Chelsea reject" après la rencontre, alors qu’il effectuait encore quelques allers-retours sur le terrain après le coup de sifflet final. Naples devra désormais se concentrer sur le championnat et recevra la Fiorentina ce samedi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Chelsea
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/01

08:00
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1
Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

Bruges a fait marche arrière : ce renfort à 6 millions d'euros ne viendra finalement pas

06:30
L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

L'immense bourde du Club de Bruges suite à l'élimination de l'OM !

06:00
"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges Interview

"C'est la première fois de ma carrière" : Carlos Forbs savoure après la qualification de Bruges

23:53
2
Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

Florucz frustré, Burgess en mode Royal Air Force : les notes de l'Union contre l'Atalanta

23:30
Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

Le Club de Bruges valide son ticket pour les barrages en battant magnifiquement l'OM

22:57
Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

Pas de qualif', mais une première victoire à domicile : l'Union quitte la Ligue des Champions la tête haute

22:53
Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

Les Belges maudits : Jérémy Doku fait le show, puis se blesse !

22:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/01: De Vlieger - Özcan - Makaté

22:00
L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

L'ex-Carolo Stanic déjà buteur avec le Lierse, Beveren renverse les jeunes de Gand

22:40
Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

Le KVC Westerlo va s'offrir un renfort de choix pour la seconde partie de saison

22:00
Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

Arrivée pendant l'ère Vandenhaute, une responsable de Neerpede quitte Anderlecht

21:40
La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

La Gantoise annonce la prolongation de contrat d'un pur produit du club

21:20
Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

Titulaire dimanche, et désormais parti : Anderlecht confirme un départ

21:00
"C'est la faute de Kevin Mac Allister" : David Hubert conclut la campagne de l'Union avec humour Réaction

"C'est la faute de Kevin Mac Allister" : David Hubert conclut la campagne de l'Union avec humour

00:22
Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

Après Tielemans, un autre Diable Rouge se blesse à quelques semaines des matchs amicaux de mars

20:30
John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

John Textor révoqué de son poste : la fin de l'ère Textor à Lyon et au RWDM ?

20:00
Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

Malgré ses blessures, Roméo Lavia a la confiance de son nouvel entraîneur

28/01
Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

Malgré l'enjeu, Genk remanié contre Malmö en Europa League : "D'autres pourront saisir leur chance"

19:30
Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

Sébastien Pocognoli, le grand responsable des mauvais résultats de l'AS Monaco ?

18:40
Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

Après les départs, la RAAL se renforce avec le prêt d'un joueur du top

19:00
Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

Un nouveau coup sur la tête de Kasper Dolberg : "Et ça en dit long sur l'Ajax..."

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 8
Pafos FC Pafos FC 4-1 Slavia Prague Slavia Prague
SL Benfica SL Benfica 4-2 Real Madrid Real Madrid
PSG PSG 1-1 Newcastle Utd Newcastle Utd
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Monaco Monaco 0-0 Juventus Juventus
FC Bruges FC Bruges 3-0 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 4-1 FC Copenhague FC Copenhague
Union SG Union SG 1-0 Atalanta Atalanta
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-2 Inter Inter
Manchester City Manchester City 2-0 Galatasaray Galatasaray
Liverpool Liverpool 6-0 FK Qarabag FK Qarabag
Ajax Ajax 1-2 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 3-0 Villarreal Villarreal
Arsenal Arsenal 3-2 Kairat Almaty Kairat Almaty
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 0-2 Tottenham Tottenham
Napoli Napoli 2-3 Chelsea Chelsea
PSV PSV 1-2 Bayern Munich Bayern Munich
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 2-3 Sporting Portugal Sporting Portugal
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved