🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

De retour de blessure, Romelu Lukaku est monté au jeu face à Chelsea en Ligue des Champions, comme en championnat face à la Juventus il y a quelques jours. Il n'a néanmoins pas pu éviter l'élimination des Napolitains.

De nombreuses équipes n’étaient pas encore certaines de leur destin avant la dernière journée de la Ligue des Champions. C’était notamment le cas du Napoli, qui recevait Chelsea ce mercredi soir.

Comme face à la Juventus en Série A le week-end dernier, Romelu Lukaku, tout juste de retour de blessure, a passé une bonne partie de la rencontre sur le banc avant de monter au jeu en fin de match.

Dix minutes avant le terme de la partie, l’attaquant des Diables Rouges est entré alors que le score était de 2-2 contre son ancienne équipe. Enzo Fernandez avait ouvert le score sur penalty, Antonio Vergara et Rasmus Højlund avaient marqué pour Naples, mais João Pedro avait rétabli l’égalité à l’heure de jeu.

Romelu Lukaku monté au jeu mais éliminé de la Ligue des Champions

À peine entré sur la pelouse, Romelu Lukaku a pu assister en direct au 2-3 de João Pedro, qui a envoyé Naples tout droit vers la 30ᵉ place et donc l’élimination de cette Ligue des Champions.

Une grosse déception pour Lukaku, raillé par les supporters londoniens avec des chants de "Chelsea reject" après la rencontre, alors qu’il effectuait encore quelques allers-retours sur le terrain après le coup de sifflet final. Naples devra désormais se concentrer sur le championnat et recevra la Fiorentina ce samedi.





Défaite de Naples face à Chelsea : Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne quittent la Ligue des Champions. 😟🇧🇪 #UCL #RTLSports pic.twitter.com/UouwauaKu4 — RTL sports (@RTLsportsbe) January 28, 2026