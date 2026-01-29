Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard ne serait pas contraire à faire rentrer quelques liquidités dans ses caisses. Cela se précise grâce à Hakim Sahabo.

Hakim Sahabo est dans une situation particulière au Standard. Lors de la saison 2023/2024, le jeune milieu de terrain avait fait bonne impression à Ivan Leko, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire dans la durée. La saison dernière, il a ainsi été prêté au Beerschot pour retrouver du rythme.

Revenu dans le parcours durant l'automne, il n'est de nouveau plus dans les plans de Vincent Euvrard, surtout depuis l'arrivée de Teddy Teuma. Il a ainsi disputé le premier match de 2026 avec les U23 en D1 ACFF.

Sahabo arrive en fin de contrat. Le Standard dispose toutefois d'une option pour le prolonger et devrait la lever...pour mieux le vendre. Comme le rapporte SudInfo, l'international rwandais devrait signer du côté de l'AEK Athènes.

Hakim Sahabo pour renflouer les caisses du Standard

Les Glasgow Rangers avaient également tenté le coup, mais leur offre en dessous du million d'euros a été jugée trop basse. En proposant un montant estimé entre 1,2 et 1,5 million, l'AEK a su se montrer plus convaincant. Un accord a été trouvé entre le Standard et l'entourage du joueur pour les termes de la prolongation, ce qui devrait entraîner le feu vert donné aux Grecs.


Sahabo s’est déjà entretenu avec le coach, Marko Nikolic et le directeur du football, Javier Ribalta. Il devrait rejoindre Razvan Marin, Aboubakary Koita, Dereck Kutesa et Frantzdy Pierrot, quatre anciens de Pro League, à Athènes dans les prochains jours. Le montant récolté pourrait permettre au Standard d'avancer dans le dossier Zakaria Ariss.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
AEK Athènes
Hakim Sahabo

Plus de news

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

Un ancien du Standard suspendu par son club pour conduite sous influence

18:00
Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

Le Club de Bruges à la lutte avec trois grands clubs italiens pour un grand talent défensif ?

19:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ashimeru - Sahabo - Ariss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/01: Ashimeru - Sahabo - Ariss

19:00
Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

Anderlecht s'y retrouve aussi : le transfert que toute la RAAL attendait est enfin officiel !

19:00
Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

Avant l'humiliation, l'OM avait déjà marqué l'histoire de la Champions League à Bruges

18:40
Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

Le Standard peut lâcher l'affaire : une cible ne quittera pas son club

17:00
1
Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

Un ancien coach du Standard pour diriger l'AS Saint-Etienne de Lucas Stassin ?

15:40
Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

Le Club de Bruges passe à côté d'une cible prioritaire sur ce mercato hivernal

17:30
Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

Un Standard-Anderlecht sous haute tension : les deux clubs ont beaucoup à perdre

14:40
1
Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

Transfert en vue pour l'une des sensations de la saison en Pro League ?

16:40
La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

La fin des blessures à répétition ? Anderlecht accueille un renfort au sein de son staff médical

16:20
Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

Nicolas Frutos fait le point : une arrivée majeure confirmée à la RAAL, mais pas celle de Samuel Bastien !

16:00
"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

"Il en faut peu pour être heureux" : la presse italienne se lâche après Union - Atalanta

15:20
Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

Le Jan Breydel a scandé le nom de Jelle Vossen, qui a évoqué sa situation compliquée

15:00
Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

Le partenariat se renforce : Eupen va accueillir un jeune talent du PSG

14:20
C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

C'était attendu : le Maroc et le Sénégal sévèrement sanctionnés après le chaos en finale de la CAN

14:00
Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

Superbe soirée européenne pour la Belgique : découvrez l'évolution du coefficient UEFA

13:40
Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

Le succès du Club de Bruges a aussi son revers : Aleksandar Stankovic déjà parti après une seule saison ?

13:20
"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

"Il a été étincelant" : deux Brugeois couverts de louanges dans la presse française

13:00
10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

10 millions de valeur et brillant la saison dernière : mais pourquoi Genk le laisse-t-il encore sur le banc ?

12:40
Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte" Réaction

Roberto De Zerbi impressionné par le Club de Bruges ? "J'ai honte"

12:00
Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

12:20
"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté Réaction

"Content pour le football belge...surtout pour Bruges" : De Ketelaere bon perdant, son coach très remonté

11:40
"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges Réaction

"Je ne suis pas devenu Guardiola" : Ivan Leko répond aux récentes critiques suite à la qualification de Bruges

11:00
La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

La première pierre se rapproche : grosse avancée pour le Club de Bruges dans le dossier de son nouveau stade

11:20
"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots Réaction

"Soirée de merde. Soirée honteuse" : l'OM a-t-il sous-estimé Bruges ? Mehdi Benatia ne mâche pas ses mots

10:40
Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

Coup dur pour Anderlecht : un grand talent de Neerpede quitte le club à seulement 16 ans !

10:20
Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

Une blessure inquiétante ? Des nouvelles de Jeremy Doku, homme du match en 30 minutes contre Galatasaray

10:00
🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

🎥 De retour de blessure, Romelu Lukaku éliminé... et bien charrié par les supporters de Chelsea

09:30
De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union Analyse

De quoi encore creuser l'écart en Belgique : la coquette somme que rapportera la Ligue des Champions à l'Union

08:20
1
Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

Avec lui, l'OM a tout gagné : pourquoi Arthur Vermeeren ne quitte-t-il plus le banc de Marseille ?

09:00
Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

Après les boycotts, un club de Pro League va réaménager sa tribune réservée aux visiteurs

08:40
"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

"Accord trouvé" : qualifié en Ligue des Champions, le Club de Bruges va signer un nouveau transfert

08:00
🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

🎥 "À la Sinan Bolat" : un but du gardien qui trompe Thibaut Courtois et force le Real aux barrages

07:40
L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

L'Arabie Saoudite veut frapper très fort et attirer l'un des plus grands noms du football mondial

07:20
Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

Rayane Bounida monte en puissance aux Pays-Bas : le point sur son évolution

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Super League

 Journée 19
Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 31/01 Aris Salonique Aris Salonique
Atromitos Atromitos 31/01 OFI Kreta OFI Kreta
NFC Volos NFC Volos 31/01 AEL Larisa AEL Larisa
Levadiakos Levadiakos 01/02 Asteras Tripolis Asteras Tripolis
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 01/02 Kifisia FC Kifisia FC
PAOK PAOK 01/02 Panserraikos FC Panserraikos FC
AEK Athènes AEK Athènes 01/02 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved