Accord trouvé avec l'AEK Athènes ! Le premier départ de l'hiver se précise au Standard

Le Standard ne serait pas contraire à faire rentrer quelques liquidités dans ses caisses. Cela se précise grâce à Hakim Sahabo.

Hakim Sahabo est dans une situation particulière au Standard. Lors de la saison 2023/2024, le jeune milieu de terrain avait fait bonne impression à Ivan Leko, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire dans la durée. La saison dernière, il a ainsi été prêté au Beerschot pour retrouver du rythme.

Revenu dans le parcours durant l'automne, il n'est de nouveau plus dans les plans de Vincent Euvrard, surtout depuis l'arrivée de Teddy Teuma. Il a ainsi disputé le premier match de 2026 avec les U23 en D1 ACFF.

Sahabo arrive en fin de contrat. Le Standard dispose toutefois d'une option pour le prolonger et devrait la lever...pour mieux le vendre. Comme le rapporte SudInfo, l'international rwandais devrait signer du côté de l'AEK Athènes.

Hakim Sahabo pour renflouer les caisses du Standard

Les Glasgow Rangers avaient également tenté le coup, mais leur offre en dessous du million d'euros a été jugée trop basse. En proposant un montant estimé entre 1,2 et 1,5 million, l'AEK a su se montrer plus convaincant. Un accord a été trouvé entre le Standard et l'entourage du joueur pour les termes de la prolongation, ce qui devrait entraîner le feu vert donné aux Grecs.



Sahabo s’est déjà entretenu avec le coach, Marko Nikolic et le directeur du football, Javier Ribalta. Il devrait rejoindre Razvan Marin, Aboubakary Koita, Dereck Kutesa et Frantzdy Pierrot, quatre anciens de Pro League, à Athènes dans les prochains jours. Le montant récolté pourrait permettre au Standard d'avancer dans le dossier Zakaria Ariss.