Le Standard de Liège s'intéresse à un défenseur... mais il y a un gros souci

Le Standard veut recruter un jeune défenseur de Bastia, mais le budget pose problème. Marc Wilmots doit vendre avant d'acheter.

Le Standard de Liège pense à l'avenir. Après plusieurs renforts cet hiver, le club ne veut pas s'arrêter là. Marc Wilmots a un plan en tête et un nouveau profil polyvalent attire toute son attention.

La Ligue 2 pour recruter

Ce joueur, c'est Zakaria Ariss, un jeune défenseur de 21 ans qui évolue à Bastia en Ligue 2 selon les informations de Le Soir. Le Marocain peut jouer dans l'axe ou sur un côté. Il pourrait remplacer les départs prévus en défense. Arrivé en Corse l'été dernier, sa valeur est estimée à 1,8 million d'euros.

Selon la même source, il a échangé avec Wilmots et le projet liégeois lui plaît. Sous contrat jusqu'en 2028, il serait prêt à tenter l'aventure à Sclessin. Une bonne occasion de préparer l'avenir.

Il y a un mais

Le Standard est bloqué par son budget. Après avoir dépensé pour Mortensen et Nguene, les caisses sont vides. Le club doit vendre des joueurs afin de libérer l'argent.



Philadelphie, Stuttgart ou le Dinamo Zagreb sont aussi sur les rangs et surveillent la situation de près. Si le Standard ne bouge pas, ce renfort pourrait lui passer sous le nez.