Jouable pour Bruges ? Les affiches probables des barrages de la Ligue des Champions

Le Club de Bruges affrontera la Juventus ou l'Atlético de Madrid en barrages de la Ligue des Champions, le tirage au sort étant prévu ce vendredi. En cas de qualification, les Blauw & Zwart pourraient ensuite croiser Liverpool en huitièmes de finale.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions permet de presque connaître les barrages avant leur tirage au sort officiel, prévu ce vendredi, puisque seuls deux scénarios sont possibles.

Les huit premiers étant déjà qualifiés, ce sont les équipes classées de la 9ᵉ à la 24ᵉ place qui participeront aux barrages et affronteront un adversaire en fonction de leur classement final en phase de ligue.

Neuvième et dixième, le Real Madrid et l’Inter Milan affronteront par exemple les deux dernières équipes qualifiées : Benfica et Bodo/Glimt. Le tirage au sort de ce vendredi servira uniquement à déterminer si les Merengues affronteront (à nouveau) les Portugais ou les Norvégiens, et ainsi de suite.

Un barrage de Ligue des Champions jouable pour le Club de Bruges ?

Le Club de Bruges, 19ᵉ, affrontera donc le 13ᵉ ou le 14ᵉ de la phase de ligue : soit la Juventus, soit l’Atlético de Madrid. Si les Blauw & Zwart affrontent les Turinois, par exemple, ce sera Galatasaray qui défiera les Colchoneros, et inversement.

Le tirage au sort de ce vendredi permettra également à chaque équipe qualifiée pour les barrages de connaître son adversaire potentiel en huitièmes de finale. Dans le cas de Bruges, ce sera du lourd, puisque soit Liverpool, soit Tottenham attendra les hommes d’Ivan Leko.



