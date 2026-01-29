"Pas un soulagement, mais..." : Sébastien Pocognoli s'offre une belle affiche en Ligue des Champions

Sébastien Pocognoli peut souffler : l'AS Monaco a bien fini dans le top 24 en Ligue des Champions. L'entraîneur belge est apparu fier de ses joueurs après le match nul à la Juventus.

L'AS Monaco aura donc terminé la phase de ligue avec un point de plus que l'Union Saint-Gilloise, un point suffisant pour assurer le top 24 décroché sur le terrain de la Juventus. Un match nul au goût de victoire pour Sébastien Pocognoli après des semaines très difficiles.

"Nous sommes très heureux, donc je ne veux pas parler de soulagement, mais cela fait du bien dans cette période grise que l’on traverse, à l’image de la journée d’aujourd’hui. Cela fait du bien pour les joueurs, pour le staff et pour les supporters, car on travaille de manière intense chaque jour pour avoir ce genre de moment", explique Pocognoli en conférence de presse, relayé sur le site officiel des Monégasques.

Une prestation référence

Ce point à Turin peut être un tournant dans la saison : "Je pense que c’est un combiné avec celui contre Le Havre, à l’issue duquel j’avais dit qu’il y avait des fondamentaux qui étaient présents, en matière d’état d’esprit collectif. Ce n’est donc pas par hasard qu’on montre cela deux fois d’affilée, surtout face à une Juventus Turin à l’armada offensive sur le terrain mais aussi sur le banc assez impressionnante. Mais on l’a fait avant tout grâce aux fondamentaux, avec nos armes, et des jeunes qui sont rentrés à la fin pour amener leur énergie".

Poco avait un message pour ses joueurs : "Je leur ai dit de profiter ce soir, qu’ils se vident l’esprit en restant évidemment professionnels, car il y a beaucoup de pression autour de l’équipe, et les garçons font vraiment le maximum. On m’a souvent dit que j’étais trop positif, mais dans cette situation, la seule manière de prendre un bon virage, c’est de rester optimistes et de penser que le meilleur va arriver".







"Je dois être dur avec mes joueurs, mais je dois aussi les motiver et les soutenir, premièrement car ils donnent tout à l’entraînement, mais également parce qu’il n’y a pas une concurrence suffisante du fait des blessures", poursuit-il.

En barrage, Monaco affrontera soit Newcastle, soit le PSG. Une préférence ? "Je n’en ai aucune, car j’ai rencontré Newcastle avec l’Union Saint-Gilloise en début de campagne de Ligue des Champions, et nous avons déjà rencontré le Paris Saint-Germain cette saison. Ce serait une sorte de derby français, mais on verra", conclut Sébastien Pocognoli.