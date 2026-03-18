Très bonne nouvelle : sorti en larmes, ce grand talent belge échappe à une grave blessure

Ce lundi soir, Noah Fernandez, grand talent belge du PSV Eindhoven, était sorti en larmes et sur civière, victime de ce qu'on craignait être une grave blessure.

On craignait le pire depuis ce lundi soir pour le tout grand talent belge Noah Fernandez (18 ans). Lors du match de D2 néerlandaise face à Den Bosch, Fernandez avait en effet dû céder sa place suite à un gros contact avec Nick De Groot, latéral adverse.

Les images étaient inquiétantes : Fernandez, touché au genou a dû quitter le terrain sur civière et était en larmes.

Une terrible nouvelle, potentiellement, pour l'international belge U19 qui vit la saison de ses grands débuts au sein de l'équipe A du PSV Eindhoven.

Pas de grave blessure pour Fernandez

Gros soulagement, cependant : Noah Fernandez ne souffrirait apparemment pas d'une grave blessure, d'après ses propres dires. "On craignait quelque chose de grave mais je suis soulagé de cette issue", écrit-il sur ses réseaux sociaux.



Le jeune belge devrait même pouvoir... reprendre assez rapidement l'entraînement, contre toute attente. Noah Fernandez a disputé 8 matchs cette saison avec l'équipe A du PSV Eindhoven.