Incroyable scénario : la CAF déclare le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert !

Le Sénégal n'est plus champion d'Afrique. La CAF, la confédération africaine de football, a été dans le sens de la plainte du Maroc suite aux événements de la finale de la CAN.

On s'en rappelle : la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc s'était terminée sur des scènes de chaos lors de la finale en raison de décisions litigieuses, puis de la victoire du Sénégal dans les prolongations.

En toute fin de rencontre, des décisions arbitrales et notamment un penalty accordé au Maroc avaient poussé les joueurs du Sénégal à quitter la pelouse. Brahim Diaz avait ensuite manqué une panenka et le Maroc s'était incliné dans le temps additionnel.

Le Maroc champion d'Afrique sur tapis vert

Suite à ces événements, la FRMF (Fédération marocaine de football) avait porté plainte auprès de la CAF. Et le Jury d'appel de celle-ci a, ce mardi soir, statué et pris une décision incroyable : elle a infligé une défaite par score de forfait (3-0) sur tapis vert, et déclare donc le Maroc champion d'Afrique.

C'est une déclaration unique dans l'histoire du football africain et rarissime dans celle du football mondial. La CAF déclare se baser sur l'article 84 de son règlement, qui prévoit des sanctions majeures quand les conditions pour le bon déroulement d'une rencontre ne sont pas réunies.



Du côté du Sénégal, on imagine que l'on en restera pas là et qu'on ira jusqu'aux derniers recours possibles pour faire contester une décision qui fera sensation. Car voir le Maroc ainsi sacré chez lui, deux mois après une compétition lors de laquelle de nombreuses décisions avaient fait discuter, fera certainement jaser. En attendant, les Lions de l'Atlas peuvent célébrer : ils sont champions d'Afrique ... deux mois après la finale.