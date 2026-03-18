Un ancien président emblématique du RWDM est décédé

Serge Vilain, ancien président du RWDM de 1993 à 1997, est décédé ce 17 mars à l'âge de 74 ans, a annoncé sa famille.

Serge Vilain provenait du monde politique et était proche de l'emblématique bourgmestre de Molenbeek Philippe Moureaux. Il a dirigé le RWDM de 1993 à 1997. Sous sa houlette, le club de Molenbeek s'était maintenu en D1 belge.

Il a également été à la tête de la Société régionale d'investissement de Bruxelles (SRIB), devenue finances.brussels, pendant 27 ans? avant de quitter son poste en 2018.

Des résultats historiques au RWDM, puis les difficultés

La Dernière Heure rappelle que durant son passage à la tête du RWDM, Serge Vilain avait été très critiqué pour ses connaissances parfois parcellaires de l'univers du football. Mais en 1996-1997, le RWDM, dirigé par René Vandereycken, surprend tout le monde et va chercher un ticket européen.

En 1997, Serge Vilain quitte le RWDM, remplacé par Herman Van Holsbeeck. Le club, à l'époque, frôle déjà la faillite, mais s'en sort alors de justesse.



La rédaction de Walfoot.be se joint aux condoléances à l'adresse de la famille de Serge Vilain à l'occasion de son décès.