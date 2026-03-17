Prêté par un club de Pro League, un attaquant se blesse : saison terminée

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Photo: © photonews

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Coup de malchance pour l'attaquant uruguayen prêté par Saint-Trond, Andres Ferrari : il s'est blessé et ne devrait plus jouer de la saison.

Andres Ferrari (23 ans) retrouvait des couleurs dans cette seconde partie de saison. L'attaquant uruguayen, assez bien coté en Jupiler Pro League, avait fini par disparaître des radars face à la rude concurrence de Keisuke Goto au Stayen.

Résultat : cet hiver, Ferrari était prêté au Sporting Gijon, en D2 espagnole. Là, il s'épanouissait avec déjà 2 buts en 7 apparitions. Une bonne nouvelle pour STVV, puisque Gijon dispose d'une option d'achat.

Andres Ferrari blessé, la poisse pour STVV

Mais Het Belang Van Limburg nous apprend ce mardi que Ferrari aurait subi une blessure le week-end dernier, lors du match de Gijon contre Castellon. Une assez grave blessure puisque l'Uruguayen se serait fracturé le péroné.

Une telle blessure signifierait d'ores et déjà une fin de saison prématurée pour Andres Ferrari. L'avant-centre uruguayen est estimé à 2,2 millions d'euros et un transfert en fin de saison aurait pu rapporter gros à Saint-Trond.


On ignore encore si Gijon aura eu le temps d'être convaincu en 7 rencontres et deux mois de compétition, mais dans le cas contraire, Ferrari devra soit se refaire une place au soleil de Saint-Trond l'été prochain, soit trouver une solution ailleurs. 

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