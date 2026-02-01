Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Wolfsbourg a ouvert deux dossiers belges dans les derniers instants du mercato hivernal. Mais tant à Bruges qu'à Genk, les offres du club allemand ont été refusées.

Onyedika reste au Club de Bruges

Selon Sacha Tavolieri, une offre d'environ vingt millions d'euros pour Raphaël Onyedika a été rejetée par le Club de Bruges. Le club allemand souhaitait enrôle le solide nigérian en cette fin de mercato, mais le Club a décidé d'attendre l'été prochain pour rouvrir les discussions.

La proposition de Wolfsburg comprenait des primes et frôlait la barre des 20 millions d'euros. Une offre qui aurait pu s'avérer suffisante, mais la décision des Blauw & Zwart était prise : Onyedika est trop important.

Genk rejette aussi une offre pour Matte Smets

Du côté de Genk aussi, Wolfsbourg aurait tenté une approche : selon Het Laatste Nieuws, le club allemand aurait offert 16 millions d'euros pour Mattz Smets. Ni le club ni le joueur n'ont accepté l'offre. Genk ne souhaite de son côté pas se séparer d'un cadre durant ce mercato hivernal.

Smets ne se voit pas non plus quitter le club pour le moment. Genk souligne que la situation sportive prime et qu'un départ en milieu de saison n'est pas envisageable.

Le Vfl Wolfsbourg devra donc aller chercher ailleurs dans les toutes dernières heures du mercato, après s'être heurté à deux refus venus de Pro League...



