Opération maintien lancée : un renfort de Bundesliga débarque à Jan Breydel

Battu 0-4 par l'Antwerp, le Cercle de Bruges s'enfonce à l'avant-dernière place. À sept matchs de la fin, le club mise sur des renforts pour sauver sa peau.

"Charles Herrmann (20 ans) vient renforcer les rangs du Cercle de Bruges. L'ailier allemand arrive en provenance du Borussia Mönchengladbach et a signé un contrat jusqu'en juin 2029", a annoncé le club sur son site web.

"Charles est un ailier gaucher réputé pour sa vitesse et ses qualités techniques. Grâce à son profil polyvalent, il peut évoluer aussi bien sur le flanc gauche que sur le flanc droit. L'Allemand, d'origine ghanéenne, a fait ses classes dans les centres de formation de Hanovre et de Dortmund, avant de rejoindre le Borussia Mönchengladbach durant l'été 2024."

𝐂𝐡𝐚𝐫𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 👊



Charles Herrmann (20) komt de groen-zwarte rangen versterken. De Duitse flankaanvaller maakt de overstap van Borussia Mönchengladbach en ondertekende een contract tot juni 2029.



🔗 https://t.co/DTu6XEQ6wK pic.twitter.com/Ro6w3VQHEM — Cercle Brugge (@cercleofficial) February 1, 2026

"Il a principalement joué avec l'équipe réserve, même s'il a fait deux apparitions avec les pros. L'attaquant s'était montré décisif lors de ses débuts en délivrant une passe décisive", ajoute le Cercle.

Charles Herrmann doit aider le Cercle à court et long terme

Le directeur technique, Luciano Murchio, est ravi de l'arrivée de Herrmann :

"Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir Charles au Cercle. C'est un joueur offensif complet et polyvalent, doté d'un excellent pied gauche, d'une belle vitesse et d'un bon tempérament."





"Nous sommes convaincus que Charles contribuera à nos objectifs, tant pour cette saison que pour l'avenir. Nous avons hâte de l'accompagner dans cette nouvelle étape de sa carrière. Bienvenue, Charles !"