Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Porté par un Luis Diaz en feu, le Bayern Munich a explosé Hoffenheim et conforte sa place de leader.

Luis Diaz a porté le Bayern Munich sur ses épaules ce dimanche. Auteur d'un triplé, le Colombien a fait très mal à Hoffenheim et a été au bon endroit au bon moment. C'était un match important, entre le premier de Bundesliga et le troisième. Les hommes de Vincent Kompany devaient gagner.

Le Bayern a failli se faire peur à cause d'une énorme gaffe de Manuel Neuer. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty, mais le gardien a raté sa relance et a donné le but du 1-1 à Kramaric.

Kane a redonné l'avantage au Bayern grâce à un second penalty avant de servir Luis Diaz pour le break. Réduit à dix après l'expulsion de Grillitsch, Hoffenheim n'a plus eu les moyens de revenir.

70 millions d'euros bien investis

Luis Diaz a fini le boulot en deuxième période. Il a planté le but du 4-1 suite à une belle action collective. Il s'est offert un triplé en fin de match avec un boulet de canon que le gardien n'a pas pu arrêter.



Le Bayern de Kompany conforte sa place de leader avec 54 points au classement, suivi par le Borussia Dortmund avec 48 unités. La belle série de victoires d'Hoffenheim prend fin.