Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Porté par un Luis Diaz en feu, le Bayern Munich a explosé Hoffenheim et conforte sa place de leader.

Luis Diaz a porté le Bayern Munich sur ses épaules ce dimanche. Auteur d'un triplé, le Colombien a fait très mal à Hoffenheim et a été au bon endroit au bon moment. C'était un match important, entre le premier de Bundesliga et le troisième. Les hommes de Vincent Kompany devaient gagner.

Le Bayern a failli se faire peur à cause d'une énorme gaffe de Manuel Neuer. Harry Kane avait ouvert le score sur penalty, mais le gardien a raté sa relance et a donné le but du 1-1 à Kramaric.

Kane a redonné l'avantage au Bayern grâce à un second penalty avant de servir Luis Diaz pour le break. Réduit à dix après l'expulsion de Grillitsch, Hoffenheim n'a plus eu les moyens de revenir.

70 millions d'euros bien investis

Luis Diaz a fini le boulot en deuxième période. Il a planté le but du 4-1 suite à une belle action collective. Il s'est offert un triplé en fin de match avec un boulet de canon que le gardien n'a pas pu arrêter.


Le Bayern de Kompany conforte sa place de leader avec 54 points au classement, suivi par le Borussia Dortmund avec 48 unités. La belle série de victoires d'Hoffenheim prend fin.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Hoffenheim
Vincent Kompany

Plus de news

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
1
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

17:00
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
2
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

12:00
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

11:00
Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

10:30
Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

09:30
1
La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

La République Démocratique du Congo veut frapper fort et a deux belgo-congolais dans le viseur

10:00
2
D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

D1 ACFF : Virton et Tubize enchaînent, Mons est sous pression

09:00
Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

08:40
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

08:20
"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi Réaction

"Ça, je ne l'accepte pas" : Hans Cornelis hausse le ton après la défaite de Charleroi

07:40
1
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 21
Union Berlin Union Berlin 1-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-0 FC Augsburg FC Augsburg
Freiburg Freiburg 1-0 Werder Brême Werder Brême
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 0-2 Hambourg Hambourg
FC St. Pauli FC St. Pauli 2-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Wolfsburg Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 1-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 1-2 RB Leipzig RB Leipzig
Bayern Munich Bayern Munich 5-1 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved