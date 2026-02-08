Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht galère pour trouver son nouveau coach. Si une liste existe, la faisabilité des pistes pose question.

C'est une question qui a pris de court Edward Still au micro de DAZN. "Y a-t-il de l'intérêt pour vous à l’étranger ?" Still a secoué la tête, mais sans convaincre les journalistes.

Forcément, le sujet est revenu sur la table lors de la conférence de presse. Des rumeurs circulent sur des contacts avec Watford, en deuxième division anglaise. Le club vient de perdre son entraîneur, Javi Garcia, qui a décidé de claquer la porte.

Edward Still dans le viseur de Watford ?

Les dirigeants de Watford pensent à Will Still pour succéder à Garcia. Dans ce scénario, Edward pourrait rejoindre son frère comme adjoint, avec qu'il a déjà travaillé.

Son avenir à Anderlecht est très flou, et il l'admet lui-même. "Il y a toujours de l'intérêt, comme pour les joueurs. Les coachs ne dépendent pas d'un mercato. Biglia était venu pour Besnik (Hasi), moi, j’ai été recruté par le club."

Ce soir, le traditionnel débriefing du match devrait apporter des réponses. "Nous aussi, on se pose des questions. Où en est la recherche du nouveau coach et quel sera notre rôle ? On saura ce soir ce qui est prévu."