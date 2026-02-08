Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Muzamel Rahmat
Commentaire
Mandela Keita ne passe plus inaperçu à Parme. Le Diable Rouge performe match après match. Rudi Garcia ne peut plus passer à côté du milieu de terrain.

Mandela Keita n'en finit plus de surprendre en Italie. Le milieu de terrain belge a franchi un palier avec Parme cette saison, au point de devenir le chouchou des journalistes. Même après la défaite contre la Juventus, La Gazzetta dello Sport n'avait d'yeux que pour lui.

Trop fort pour Parme ?

Ce dimanche, il a encore sorti un match de patron contre Bologne à l'extérieur. Omniprésent dans l'entrejeu, Keita a été l'un des artisans de la victoire de Parme 0-1. Son équipe grimpe à la 14e place et s'éloigne de la zone de relégation.

Sa puissance physique et sa lecture du jeu font du bien à son équipe. À ce rythme, ça sera difficile pour Parme de le garder cet été. Le Belge visera un club qui joue la Ligue des champions.

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer

Forcément, ses performances arrivent jusqu'aux oreilles de Rudi Garcia. Le sélectionneur des Diables Rouges va devoir se pencher sur son cas pour les prochains rendez-vous. La Belgique ne peut pas se permettre de se passer d'un joueur aussi complet.


Keita pourrait dépanner si des cadres comme Onana ou Tielemans venaient à se blesser. Garcia pourrait en profiter pour le tester lors de la trêve de mars. Deux matchs sont prévus, contre les États-Unis et le Mexique.

