Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Le cauchemar se poursuit pour Anderlecht. Après la Coupe, les Mauves ont sombré à Genk et confirment leur impuissance offensive.

Anderlecht continue de s'enfoncer. Après la défaite en Coupe contre l'Antwerp, les Mauves se sont inclinés 2-0 sur le terrain de Genk. Sur l'ensemble du match, les Bruxellois n'ont pas donné l'impression de pouvoir ramener des points.

Après la rencontre, Tristan Degreef s'est exprimé au micro de DAZN. "Tout le monde a fait de son mieux. On sait que ça doit être meilleur de notre côté", a confié le jeune ailier.

Tout améliorer, surtout l'attaque

Degreef a eu du mal à se montrer dangereux face à Genk. "J'essaie d'aider l’équipe au maximum, pas seulement avec mes actions. On doit tout améliorer, mais ça viendra", a-t-il expliqué.

Selon le joueur, la première période était correcte. "Défensivement, on était bien en place, on n'a rien laché . Le 0-0 à la pause était logique. Derrière, on a fait le travail", a estimé le Belge de 21 ans.

Anderlecht n'a plus trouvé le chemin des filets depuis la première mi-temps face à La Gantoise : plus de 360 minutes de disette.