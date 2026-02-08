Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Le SK Beveren fonce vers le titre comme un train à grande vitesse. Après leur succès de ce dimanche, les Waeslandiens ne sont plus qu'à quelques arrêts du sacre. Pas de vainqueur entre les Francs-Borains et le RWDM.

Beveren - Lommel : 2-0

Toujours invaincu cette saison, le SK Beveren comptait bien poursuivre sur sa lancée lors de cette 24e journée de Challenger Pro League. Pour y arriver, il fallait se défaire de Lommel, une équipe en grande forme, ce dimanche après-midi.

Après une première mi-temps plutôt ennuyeuse, le match s'est débloqué au retour des vestiaires. Jannes Van Hecke a délivré une superbe passe en retrait, permettant à Abrahams d'ouvrir le score d'un magnifique ballon piqué 1-0.

Quelques minutes plus tard, Abrahams a doublé la mise. Cette fois avec un peu plus de réussite, il a trompé le gardien avec une frappe à ras de terre. Lommel ne s'en est pas remis. Beveren continue d'enchaîner les victoires et affiche un bilan impressionnant de 60 points sur 66.

Francs Borains - RWDM : 0-0

Beveren compte douze points d'avance au classement suite à la défaite de Courtrai. Lommel glisse à la sixième place et voit Eupen revenir dans son rétroviseur. Dans l'autre match de l'après-midi, les Francs Borains et le RWDM se sont quittés sur un score nul et vierge.

Pourtant, les Borains ont bénéficié d'un penalty à la demi-heure de jeu, mais Bruno a manqué l'occasion d'ouvrir le score. Ce partage permet au RWDM d'enchaîner un 7 sur 9 et de rester devant les Francs Borains.

