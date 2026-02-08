Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Anderlecht s'enfonce dans la crise après une nouvelle défaite face à Genk. Le top six pourrait lui échapper si rien ne s'améliore.

Le départ de Besnik Hasi n'a pas provoqué le choc espéré et les mauvais résultats continuent de s'enchaîner. La défaite 2-0 à Genk a accentué le malaise. L'équipe est fragile, hésitante, loin de l'assurance d'un candidat du top six.

Edward Still était en colère après la rencontre. Le coach intérimaire estime que le match a basculé sur une décision incompréhensible. "Nous n'aurions pas dû perdre ce match. Juste avant le premier but de Genk, Saliba a été touché en plein visage. Il était en sang."

Still a poursuivi, très remonté. "Il y a clairement un geste dangereux de la part du joueur de Genk. Je ne comprends pas pourquoi ce but n'a pas été annulé."

4 matchs sans aucun but

Anderlecht ne marque plus. Cela fait 360 minutes, toutes compétitions confondues, sans le moindre but. Pendant ce temps, Luis Vázquez, qui n'était plus le bienvenu, s'éclate avec Getafe en Liga.

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne
Anderlecht est toujours quatrième, mais Malines et La Gantoise reviennent. Le top six est menacé. En plus de ça, Still pourrait quitter le club pour rejoindre Watford avec son frère.

Commentaire
Anderlecht
KRC Genk
Edward Still

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
