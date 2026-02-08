Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

La RAAL s'est inclinée au bout du suspense à l'Union (2-1). Voici les notes des Loups au Parc Duden.

Peano (3) : jamais on ne l'avait vu aussi fébrile. A la faute sur le but égalisateur de Schoofs, il aussi relâché un ballon dans les pieds de Kevin Mac Allister sur corner et dégagé un ballon en plein sur Promise David, ne se faisant sauver que par son poteau. Un match à oublier, les Loups ne lui en tiendront certainement pas rigueur vu sa saison.

Liongola (5,5) : changé de flanc pour permettre à Gillot d'évoluer à gauche, il a vécu quelques difficultés face au dynamisme de Guilherme mais aura mouillé le maillot jusqu'au bout.

Maisonneuve (6,5): s'est fait respecter dès le début de match, avec beaucoup de fermeté, notamment lorsque Guilherme franchissait le premier rideau défensif pour s'aventurer dans le rectangle.

Lamego a mordu sur sa chique

Lamego (7,5) : sa vitesse était très importante pour répondre aux rushs de Promise David en profondeur. Lorsqu'il s'est blessé à la cheville en milieu de première mi-temps, Frédéric Taquin a voulu attendre le repos pour le changer et ainsi ne rien précipiter avec Wagane Faye, qui revient lui-même d'une longue blessure. Lamego a géré tout cela avec beaucoup de métier jusque-là.

Okou (7) : lorsque Lamgeo a dû se faire remplacer à la mi-temps, c'est lui qui s'est montré précieux par sa vitesse pour gérer la profondeur, tout particulièrement cherchée par Promise David.



Gillot (6) : Frédéric Taquin l'a choisi pour son activité sur le flanc et sa qualité de centre, Gillot l'en a remercié après cinq minutes avec le ballon qui pousse Guilherme à la faute sur l'ouverture du score. Des duels comme ils les aime face à Patris...qui a fini par prendre l'ascendant en deuxième mi-temps.

Lahssaini (6,5) : très mordant dans ses interventions en première mi-temps, avait bien plus de mal à repousser les vagues unionistes en seconde.

Maës (7,5) : très intelligent dans ses jaillissements pour mettre le milieu de terrain de l'Union en difficulté, en exploitant l'espace pour orchesterer des combinaisons au coeur du jeu.

Lutonda (5,5) : un match assez discret mais passé à se mettre au service du collectif, en tentant de rendre des ballons propres à ses coéquipiers lorsqu'il était sous pression.

Fall (5) : très peu de centres tentés en sa direction, très peu d'occasions de s'exprimer face à la défense de l'Union, qui l'aura bien muselé.

Afriyie (6,5) : il a fait ce qu'on attendait de lui en profitant du cafouillage de la défense de l'Union après cinq minutes. Quelques accélérations pour mettre Leysen en difficulté mais beaucoup moins d'activité en seconde mi-temps.