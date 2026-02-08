Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Le SL16 signe une victoire inespérée 0-2 face aux U23 de Charleroi. Malgré ce premier succès depuis des mois, les jeunes du Standard restent scotchés à la dernière place du classement.

Le SL16 a créé la surprise en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse des U23 de Charleroi. Les jeunes du Standard n'avaient plus gagné depuis des mois. Leur dernier succès remontait au 28 septembre, contre les espoirs de l'Union Saint-Gilloise.

Après une première période serrée, les Rouches ont fini par trouver la faille en seconde période. Ils ont frappé deux fois pour prendre le dessus et assommer les Carolos. Une efficacité qui fait beaucoup de bien au groupe.

Dernier du classement

Malgré ces trois points, la situation est compliquée. Le SL16 traîne à la dernière place avec 15 petits points en 20 journées de championnat. Les Liégeois risquent de descendre en D2 ACFF si les joueurs ne se réveillent pas.

En face, Charleroi pointe à la sixième place et n'a aucune pression liée à la montée. L'équipe première étant déjà en Jupiler Pro League, les réservistes ne peuvent pas monter.



L'ombre de la D2 ACFF plane au-dessus de l'équipe réserve du Standard de Liège. Pour sauver leur place, les Liégeois n'ont plus le droit à l'erreur lors de la phase de relégation.