Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le SL16 signe une victoire inespérée 0-2 face aux U23 de Charleroi. Malgré ce premier succès depuis des mois, les jeunes du Standard restent scotchés à la dernière place du classement.

Le SL16 a créé la surprise en allant s'imposer 0-2 sur la pelouse des U23 de Charleroi. Les jeunes du Standard n'avaient plus gagné depuis des mois. Leur dernier succès remontait au 28 septembre, contre les espoirs de l'Union Saint-Gilloise.

Après une première période serrée, les Rouches ont fini par trouver la faille en seconde période. Ils ont frappé deux fois pour prendre le dessus et assommer les Carolos. Une efficacité qui fait beaucoup de bien au groupe.

Dernier du classement

Malgré ces trois points, la situation est compliquée. Le SL16 traîne à la dernière place avec 15 petits points en 20 journées de championnat. Les Liégeois risquent de descendre en D2 ACFF si les joueurs ne se réveillent pas.

En face, Charleroi pointe à la sixième place et n'a aucune pression liée à la montée. L'équipe première étant déjà en Jupiler Pro League, les réservistes ne peuvent pas monter.


L'ombre de la D2 ACFF plane au-dessus de l'équipe réserve du Standard de Liège. Pour sauver leur place, les Liégeois n'ont plus le droit à l'erreur lors de la phase de relégation.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
SL16 FC
Charleroi

Plus de news

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht" Interview

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

22:40
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

22:20
1
"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

21:40
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

22:00
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

20:30
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
1
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

17:00
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
3
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

12:00
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

Radja Nainggolan n'a rien perdu de sa confiance en lui : "J'ai encore le niveau"

11:00
Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

Un jeune talent belge de plus à suivre au PSV Eindhoven

10:30
Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

Charleroi a tout essayé, mais le Cercle avait un héros : "C'est un rêve éveillé"

09:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 ACFF

 Journée 21
Union SG Union SG 2-5 Virton Virton
Tubize-Braine Tubize-Braine 2-0 Schaerbeek Schaerbeek
Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve 2-0 Namur Namur
Rochefort Rochefort 3-1 Mons Mons
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 0-2 Meux Meux
Charleroi Charleroi 0-2 SL16 FC SL16 FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved