🎥 À peine parti de Pro League, il score un magnifique but dès ses débuts

C'est ce qu'on appelle réussir ses grands débuts. Hyeon-Gyu Oh, qui a quitté le KRC Genk pour Besiktas en fin de mercato, a marqué et donné un assist lors de son premier match.

Après un transfert avorté vers le Bayer Leverkusen l'été dernier, Hyeon-Gyu Oh (24 ans) a bel et bien quitté le KRC Genk cet hiver. L'attaquant sud-coréen a signé au Besiktas contre 14 millions d'euros. Il y a notamment retrouvé Amir Murillo (ex-Anderlecht) et Emmanuel Agbadou (ex-Eupen).

Ce dimanche, Oh a joué son premier match pour le club stambouliote, face à Alanyaspor. Besiktas n'est pas parvenu à l'emporter, perdant deux points à domicile face au 10e de la Süper Lig turque, mais l'ex-Genkois n'a pas manqué ses débuts.

L'ex-Genkois Oh buteur et passeur pour ses débuts

Hyeon-Gyu Oh a en effet délivré une passe décisive et, surtout, inscrit son premier but d'une spectaculaire retournée acrobatique. Besiktas, mené de 2 buts, s'en est ainsi sorti avec un point. Et Oh aurait même pu être le héros jusqu'au bout en s'offrant un doublé, sauvé par le gardien adverse.

Regardless of the score, I must say that the new transfer, Korean Hyeon gyu Oh, is a great character. He is a very good fighter and scorer. #BJKVALY #Besiktas #HyeongyuOhpic.twitter.com/4XKm0Y8ReK — Turkish Football Soccer (@soccer_turkish) February 8, 2026

Amir Murillo, arrivé en fin de mercato suite à un conflit avec Roberto De Zerbi à Marseille, a débuté sur le banc et est monté au jeu pour Besiktas. L'ex-Panda Emmanuel Agbadou était quant à lui titulaire en défense centrale.





Sous les couleurs du KRC Genk, Hyeon-Gyu Oh aura inscrit 22 buts en 73 matchs. Cette saison, il en était à 10 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues.