Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

L'Union est officiellement qualifiée pour les Champions' Play-offs. Si Saint-Trond et Bruges sont presque à l'abri, la lutte pour les dernières places du top 6 s'annonce folle.

Avec 52 points en 24 matchs, l'Union est assurée de jouer le top 6 et les Champions’ Play-offs. L'écart avec Charleroi, septième, est de 19 points. Saint-Trond (14 points d'avance) et le Club de Bruges (13 points) ont aussi une belle marge de sécurité alors qu'il ne reste que six matchs à jouer.

Genk et Malines, les grands gagnants du week-end

Derrière, la lutte s'annonce passionnante. Anderlecht a perdu trois points, mais ses concurrents directs (Charleroi, La Gantoise, le Standard et l'Antwerp) se sont inclinés. Ce sont Malines et Genk qui font la bonne opération du week-end.

En battant Anderlecht et l'Antwerp, Malines et Genk ont pris de précieux points. Au classement, Malines rejoint Anderlecht à la quatrième place, avec trois points d'avance sur La Gantoise et Charleroi.

Qui ira en Play-offs 1 ?

Avec La Gantoise à un petit point du top 6, sans oublier le Standard et l'Antwerp qui n'ont pas dit leur dernier mot, les six dernières journées du championnat vont être bouillantes.

Lire aussi… Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue›

Zulte Waregem et Westerlo ont encore un coup à jouer. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils peuvent revenir.