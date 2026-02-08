Le Havre dit merci à l'Union Saint-Gilloise : Sofiane Boufal est déjà le nouveau patron de l'équipe

Sofiane Boufal s'impose déjà au Havre. L'ancien de l'Union pèse dans le jeu et a aidé son équipe à prendre des points contre Strasbourg.

L'aventure normande démarre bien pour Sofiane Boufal. Arrivé cet hiver au Havre après un départ de l'Union Saint-Gilloise, l'ailier marocain s'impose comme le moteur offensif du club.

Le boss du milieu de terrain

Très mobile et disponible au milieu de terrain face à Strasbourg, le Marocain a débloqué la situation en déposant un centre sur la tête de Zagadou pour l'ouverture du score.

Soumaré a offert la victoire 2-1 au Havre. Trois points très importants qui permettent aux Havrais de remonter à la 13e place. Nos Diables Rouges Mike Penders et Diego Moreira étaient titulaires.

Après le coup de sifflet final, l'ex-Unioniste a partagé sa satisfaction au micro de la Ligue 1. "Le plus important, ce sont les trois points. C'est une belle victoire qui nous permet de creuser l'écart sur nos concurrents. Personnellement, je monte en régime : plus je vais jouer, mieux je vais me sentir."



Le Havre a eu le nez creux en allant chercher gratuitement Boufal cet hiver. L'ancien joueur de l'Union pourrait aider son nouveau club à sauver sa saison. L'objectif est le maintien en Ligue 1.