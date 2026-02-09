Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation

Muzamel Rahmat depuis Jan Breydelstadion
| Commentaire
Une belle victoire contre le Standard malgré cinq absents : Ivan Leko explique la situation
Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'est imposé facilement face au Standard, malgré une préparation compliquée et plusieurs absents pour Ivan Leko.

Après sa défaite face à l'Union, le Club de Bruges devait réagir pour ne pas laisser le leader s'échapper. Les hommes d'Ivan Leko ont parfaitement rempli leur mission : le score était de 3-0 à la pause.

L'entraîneur était satisfait du résultat. "On a produit du bon football avec beaucoup d'énergie, ce qui nous a permis de livrer une excellente prestation. C'est un nouveau pas en avant pour nous."

Cinq joueurs malades pour Bruges

Malgré cette victoire, la préparation n'a pas été simple. "Tzolis et Vermant sont tombés malades, ils ont vomi. Spileers, Reis et Sandra avaient les mêmes symptômes. J'ai dû modifier beaucoup de choses ce matin", a expliqué Leko.

"Mais tout le monde s'est super bien débrouillé", a-t-il ajouté. Il a tout de même relevé un point à améliorer. "Avec un 3-0 à la pause, un peu de relâchement peut arriver. Les dix premières minutes après la reprise étaient moins bonnes, puis on s’est repris."

Après la pause, le Club n'a plus marqué et le score est resté à 3-0. "On a eu des occasions pour inscrire un quatrième ou un cinquième but, sans y parvenir."

