Un ancien arbitre est clair : "Aucune raison d'annuler le but de Genk"

Le 1-0 du KRC Genk a été inscrit alors que Nathan Saliba était resté au sol suite à un contact. Pour Edward Still, le but aurait dû être annulé ; ce n'est pas l'avis de Serge Gumienny.

Quand la VAR a commencé à vérifier les images avant de valider le but de Yira Sor, on se demandait si c'était pour vérifier le hors-jeu potentiel de l'ailier genkois ou pour analyser la faute sur Nathan Saliba, resté au sol suite à un coup de coude.

Une fois le but validé, on a compris que seule la ligne du hors-jeu était vérifiée. S'il y avait bien faute sur Saliba, l'avantage avait été laissé à Anderlecht, qui avait ensuite perdu le ballon. Pour Edward Still, c'était incompréhensible et le but aurait dû être annulé.

Anderlecht n'a pas été floué par l'arbitrage

Mais Serge Gumienny, ex-arbitre désormais consultant pour Het Belang Van Limburg, la VAR et Jasper Vergoote ont pris la bonne décision. "Il y a un mouvement de bras vers l'arrière et Bibout touche clairement le visage de Saliba. Mais l'arbitre décide de laisser l'avantage", pointe-t-il.

"Si Anderlecht perd ensuite le ballon un peu plus tard, je ne vois aucune raison de revenir sur l'avantage accordé, même si un but en découle", précise Gumienny. C'est en effet dès lors une autre phase qui commence. Il n'aurait fallu interrompre le jeu que si le geste d'Aaron Bibout valait la rouge.

"S'il s'était agi d'un vrai coup violent méritant la rouge, alors Vergoote aurait dû arrêter le jeu. Mais ce contact n'était pas assez sévère pour ça", conclut Serge Gumienny. "Une fois l'avantage laissé, l'arbitre ne pouvait plus revenir à cette faute parce qu'Anderlecht a perdu le ballon. Je comprends la frustration d'Edward Still mais on ne peut pas dire que Vergoote s'est trompé".