🎥 Anderlecht victime d'une erreur d'arbitrage ? Les Mauves sont furieux

Battu 2-0 à Genk, Anderlecht l'a mauvaise. Les Mauves estiment que l'arbitre a oublié une faute sur l'ouverture du score.

Dimanche après-midi, Anderlecht a perdu 2-0 sur la pelouse du KRC Genk. Les Limbourgeois n'ont fait la différence que dans le dernier quart d'heure de la rencontre.

Yira Sor a ouvert le score à la 68e minute après une belle passe en profondeur. Robin Mirisola a porté le coup fatal de la tête à la 84e minute. Mais le premier but a fait beaucoup parler les supporters d'Anderlecht.

Grosse colère après l'ouverture du score

Nathan Saliba a été touché par l'attaquant de Genk, Aaron Bibout, avant l'ouverture du score. Le Canadien est resté au sol, la lèvre en sang.

La VAR a longuement vérifié l'action, mais a accordé le but. Une décision qui a frustré Edward Still, le coach par interim du club. En conférence de presse, il disait que son équipe ne méritait pas de perdre.

Pour Anderlecht, l'action aurait dû être arrêtée, mais l'arbitre et la VAR n'ont pas réagi, provoquant la colère du camp bruxellois.



