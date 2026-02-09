Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht

Cela ne sera une surprise que pour ceux qui n'ont pas vraiment suivi. Olivier Renard, directeur sportif du RSC Anderlecht, paie les pots cassés d'une situation intenable.

L'arrivée de David Verwilghen comme directeur du recrutement, la reprise des choses en main par Michael Verschueren et la restructuration de l'organigramme donnant plus de responsabilités à Kenneth Bornauw et Tim Borguet étaient autant de signes. Le licenciement de Besnik Hasi, vu comme "son" T1, en était un énième.

Désormais, le couperet est tombé, une semaine après la fermeture d'un mercato une nouvelle fois en-dessous des attentes : Olivier Renard prend la porte au RSC Anderlecht. C'est ce qu'annonce Het Laatste Nieuws. 

Olivier Renard prend la porte à Anderlecht 

Arrivé il n'y a même pas un an et demi (en octobre 2024), Renard aura reçu trois mercatos pour faire ses preuves et relever un Anderlecht laissé dans l'ornière par les échecs des années précédentes. Si les débuts étaient encourageants, le noyau aura finalement été jugé trop déséquilibré après le mercato estival.

Cet hiver, Olivier Renard traînait encore les casseroles des directions précédentes et n'est pas parvenu à se débarrasser de tous les excédentaires du noyau. Entre temps, les transferts estivaux n'ont pas convaincu, et le mot se passait que lors de ce mercato hivernal, Renard n'aura pas totalement eu les mains libres.

Depuis le licenciement de Wouter Vandenhaute et celui de Besnik Hasi, il était clair que le prochain fusible à sauter serait Olivier Renard. Cela devrait être officiel assez vite, en attendant de voir si cela implique une arrivée pour le remplacer...

