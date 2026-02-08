Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

L'Union Saint-Gilloise n'a pas sorti son match le plus brillant de la saison mais a fini par passer au-dessus de La Louvière en seconde mi-temps. Vic Chambaere et David Hubert se félicitent de la patience affichée.

Après Harry Kane, Jerry Afriyie est le deuxième joueur à avoir inscrit son nom au marquoir contre l'Union en 2026. De quoi donner le ton d'une première mi-temps assez difficile pour les Saint-Gillois. Le premier tir unioniste n'est arrivé qu'après 44 minutes, juste avant l'égalisation.

"Pendant les premières minutes, nous n'étions pas assez vifs, mais nous avons fini par nous ressaisir, et les joueurs impliqués sur le but ont fait en sorte que nous empochions les trois points. Je pense que c'est une bonne réaction", se réjouit Vic Chambaere, titulaire en championnat pour la première fois depuis l'arrivée de Kjell Scherpen (blessé pour au moins deux semaines).

L'Union a sauvé les meubles en première mi-temps et fait la différence en deuxième

"On sait que La Louvière n'hésite pas à reculer lorsqu'elle marque, à former un bloc défensif. En seconde période, on a mis plus d'intensité, ce qui nous a permis de déstabiliser leur défense et de nous créer des occasions", poursuit-il à notre micro.

Même constat pour David Hubert en conférence de presse : "Je n'étais pas franchement content de cette première mi-temps. La Louvière est une équipe très embêtante à jouer, extrêmement solidaire et difficile à manœuvrer. Cette première période s'est finalement jouée sur des détails : leur but tombe au bon moment pour eux, et le nôtre arrive au bon moment pour nous".

"Après la pause, j'ai constaté plus d'intensité et nous avons su créer davantage. C'est vrai que nous ne montrons pas toujours notre meilleur sur la durée. Parfois, c'est un peu plus difficile", admet-il. Ces prochains jours, l'Union fera face pour l'une des dernières fois de la saisons à une semaine à trois matchs.



A défaut d'afficher de fraîcheur dans son jeu de combinaison, l'Union fait le boulot pour ne laisser presque aucun point en route : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union. Une équipe qui fait tout pour gagner. Qui fait des sacrifices et qui affiche une mentalité de gagnante. On se jette dans la bataille ; c'est dans notre ADN".

"Vous savez, nous voulons être actifs sur tous les fronts. Alors, on persévère. N'oubliez pas qu'après le titre de l'an dernier, notre statut a changé. Nos adversaires jouent différemment ; c'est le match de l'année pour beaucoup. Parfois, il faut être plus agressifs et faire preuve d'un peu plus de patience. Cela fait partie de l'évolution et du développement que connaît ce club. Il y a des hauts et des bas, mais… je suis content qu'on puisse gagner ces matchs. Et qu'on le fasse de différentes manières", conclut Hubert.