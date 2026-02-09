Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public

Un revenant côté Bruges face au Standard, acclamé par le public
Gustaf Nilsson a enfin pu rejouer pour le Club de Bruges, pour la première fois depuis deux mois. Son entrée au jeu a été acclamée.

Petit événement en fin de rencontre hier au Stade Jan Breydel. Alors que le score était largement acquis en faveur du Club de Bruges depuis longtemps, Ivan Leko a offert cinq minutes de temps de jeu à un véritable revenant : Gustaf Nilsson.

L'attaquant suédois de 28 ans n'était pas encore apparu dans le noyau cette année, et n'avait plus joué depuis le 6 décembre dernier. Il était alors monté au jeu à 5 minutes du terme - comme ce dimanche face au Standard.

Gustaf Nilsson peut-il se relancer à Bruges ? 

Pour sa montée au jeu, Nilsson a été acclamé par le Jan Breydel, ce qui a dû lui faire énormément de bien. L'ex-Unioniste a en effet vécu des mois très difficiles à Bruges. Peu utilisé par Nicky Hayen, il espérait se relancer en stage hivernal. 

Repris par Ivan Leko un peu à la surprise générale (on l'annonçait sur le départ), Gustaf Nilsson s'est en effet blessé dès le début du stage, et n'a donc pas pu se relancer. Maintenant qu'il a disputé ses premières minutes sous l'entraîneur croate, reste à voir s'il peut concurrencer Vermant et Tresoldi.

Un départ n'est plus à l'ordre du jour, les seuls marchés notables encore ouverts étant ceux de la Pologne et de la Chine, ce qui paraît peu probable pour le buteur acheté 7 millions d'euros à l'époque à l'Union Saint-Gilloise. Nilsson a depuis disputé 48 matchs pour 11 buts en faveur du FC Bruges

