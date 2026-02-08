Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers depuis ; clubwatcher Anderlecht
| Commentaire
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Olivier Renard se retrouve en première ligne après les mauvais résultats d'Anderlecht. La patience des supporters a atteint ses limites.

Les supporters d'Anderlecht en ont assez et ça commence à se sentir. Le lien avec Olivier Renard est brisé depuis un moment et une nouvelle révolte menace d'éclater. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour le constater.

Le Conseil des Supporters s'annonce bouillant pour Renard
Demain soir, Anderlecht organise son Conseil des Supporters trimestriel, et la réunion promet d'être animée. Les fans en ont assez de la situation et exigent des explications de la part des dirigeants.

Ils visent l'homme qui a construit l'effectif et qui a offert, l'été dernier, un nouveau contrat à Besnik Hasi. Et ce, malgré les avertissements des supporters qui prédisaient que ça finirait mal.

Ces deux dossiers seront mis sur la table, et la soirée s'annonce difficile pour Renard. Mais il ne sera pas seul : les autres membres de la direction, avec le CEO Kenneth Bornauw, devront répondre aux nombreuses questions des fans.

Le calme n'est pas près de revenir

Ce n'est que le début d'une semaine très agitée après les défaites contre le Standard, l'Antwerp et Genk. Jeudi prochain, Anderlecht joue le match le plus important de sa saison : le déplacement à l'Antwerp pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique.

Lire aussi… Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Si le club ne se qualifie pas en finale, l'ambiance pourrait devenir très hostile au Lotto Park dimanche prochain contre La Louvière. C'est en tout cas ce qu'on a entendu sur le parking de Genk.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
KRC Genk

Plus de news

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
1
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht" Interview

Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

22:40
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

21:40
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

22:00
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

21:20
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

20:30
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

17:00
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
3
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

Des absences mais aussi un soulagement à Anderlecht pour le déplacement à Genk

08:40
La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

La plus belle affaire du mercato belge derrière le Club de Bruges ?

08:20
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

"Dommage pour la Belgique" : le plus grand talent raté par les Diables Rouges ?

07/02
1
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

"Je ne m'inquiétais pas, mais là..." : qui peut encore sauver Anderlecht ?

07/02
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved