Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard se retrouve en première ligne après les mauvais résultats d'Anderlecht. La patience des supporters a atteint ses limites.

Les supporters d'Anderlecht en ont assez et ça commence à se sentir. Le lien avec Olivier Renard est brisé depuis un moment et une nouvelle révolte menace d'éclater. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour le constater.

Le Conseil des Supporters s'annonce bouillant pour Renard

Demain soir, Anderlecht organise son Conseil des Supporters trimestriel, et la réunion promet d'être animée. Les fans en ont assez de la situation et exigent des explications de la part des dirigeants.

Ils visent l'homme qui a construit l'effectif et qui a offert, l'été dernier, un nouveau contrat à Besnik Hasi. Et ce, malgré les avertissements des supporters qui prédisaient que ça finirait mal.

Ces deux dossiers seront mis sur la table, et la soirée s'annonce difficile pour Renard. Mais il ne sera pas seul : les autres membres de la direction, avec le CEO Kenneth Bornauw, devront répondre aux nombreuses questions des fans.

Le calme n'est pas près de revenir

Ce n'est que le début d'une semaine très agitée après les défaites contre le Standard, l'Antwerp et Genk. Jeudi prochain, Anderlecht joue le match le plus important de sa saison : le déplacement à l'Antwerp pour la demi-finale retour de la Coupe de Belgique.



Lire aussi… Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre›

Si le club ne se qualifie pas en finale, l'ambiance pourrait devenir très hostile au Lotto Park dimanche prochain contre La Louvière. C'est en tout cas ce qu'on a entendu sur le parking de Genk.