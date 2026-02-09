Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ

Anderlecht ira-t-il à l'Antwerp... avec son troisième adjoint comme T1 ? Edward Still proche d'un départ
Photo: © photonews

Jérémy Taravel, entraîneur principal d'Anderlecht pour la demi-finale retour qui doit déterminer la fin de saison des Mauves ? C'est une possibilité.

Tout le monde quitte le navire au RSC Anderlecht. Besnik Hasi l'a quitté contraint et forcé, licencié après la défaite dans le Clasico et un bilan de 5/21. Dans sa foulée, Lucas Biglia, son T3, a annoncé son départ par solidarité, ne s'imaginant pas travailler sous la houlette d'un autre entraîneur principal.

Et Edward Still, désormais, pourrait bien s'en aller à son tour alors que le Sporting n'a pas encore trouvé son nouvel entraîneur. La rumeur circule depuis le courant de la semaine passée : Edward Still va rejoindre Watford, pour y devenir l'entraîneur principal (et non pas l'adjoint de son frère Will, comme on le pensait). 

Taravel à la barre d'Anderlecht au Bosuil ? 

Still a été interrogé à ce sujet en conférence de presse d'après match et est resté très évasif.  Mais cela semble assez clair : si Watford frappe à la porte, l'entraîneur intérimaire des Mauves quittera ce véritable radeau de la méduse qu'est devenu Anderlecht.

Et selon Het Laatste Nieuws, cela pourrait même être officiel aujourd'hui. Soit sans même attendre le conseil d'administration de vendredi prochain. Reste à savoir si Anderlecht aura d'ici là trouvé un accord avec Paul Simonis, ex-entraîneur de Go Ahead Eagles et Wolfsbourg.

Lire aussi… Trois mercatos et s'en va : Olivier Renard licencié par Anderlecht
Dans le cas contraire, les Mauves iront à l'Antwerp jouer leur demi-finale retour... avec à la barre Jérémy Taravel, qui n'était que troisième adjoint ("T4", comme on dit en Belgique) de Besnik Hasi il y a encore deux semaines. Une situation surréaliste pour un club d'une telle ampleur. 

