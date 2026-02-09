La Pro League lance son nouveau trophée... et Courtrai ouvre le bal

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Souvent dans l'ombre de l'élite, la Challenger Pro League veut attirer la lumière. La Pro League vient de lancer une nouveauté pour rendre sa deuxième division plus attractive.

"Avec le joueur du mois, la Challenger Pro League lance un tout nouveau concept." C'est ainsi que la Pro League présente son nouveau projet sur son site web, avec l'objectif de rendre la D1B plus attractive.

La Pro League lance son trophée du joueur du mois

"Chaque mois, les supporters désigneront le vainqueur via notre nouveau compte Instagram. Ils pourront voter pour l'un des trois joueurs sélectionnés par notre partenaire de données Opta, sur base des meilleures performances du mois écoulé", explique l'organisation.

Le gagnant portera pendant un mois un badge unique et exclusif sur sa manche. L'occasion d'afficher qui a dominé le championnat le mois dernier. Et justement, on connaît le premier lauréat.

Jellert Van Landschoot (KV Courtrai) ouvre le bal

C'est Jellert Van Landschoot qui devient le premier "Joueur du Mois" de l'histoire de la Challenger Pro League. C'est tout sauf une surprise : le mois de janvier a été une réussite pour le joueur de Courtrai, auteur de quatre buts en quatre matchs.





Son nouveau badge ne lui a pas porté chance ce week-end. Courtrai a perdu des points, et Beveren a fait un pas de plus vers le titre et la montée en division 1.