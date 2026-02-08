Interview Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
| Commentaire
Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vincent Euvrard n'a pu que constater les dégâts, ce dimanche au Jan Breydelstadion. Déforcé par de nombreuses blessures, le Standard a subi la loi du Club de Bruges et a concédé trois buts en à peine quinze minutes.

La logique des pronostics a été respectée, ce dimanche, entre le Club de Bruges et le Standard. Incapables de créer le moindre danger, les Rouches ont été logiquement battus au Jan Breydelstadion après avoir craqué dans le dernier quart d'heure de la première période.

Dans son analyse de la rencontre, Vincent Euvrard estimait que son équipe avait plutôt bien démarré, avant de s’éteindre sous la pression brugeoise. Rentrer aux vestiaires sur le score de 1-0 aurait permis d’y croire encore avant la seconde période, mais le Club a rapidement su faire le break et tuer la rencontre.

S'il n'y avait pas de qualité dans ce noyau, on n'aurait pas battu Anderlecht"

"On a bien commencé le match durant les dix premières minutes. On arrivait à jouer et à pousser Bruges dans son camp, ce qui était important. On a existé dans ces dix premières minutes, puis on n'a plus existé du tout et on a totalement perdu le contrôle. On perdait chaque ballon, chaque duel, on restait très bas et on n'arrivait pas à s'en sortir. Cependant, leur pression était plutôt stérile, mais on donne deux buts sur phase arrêtée et il y a le contre son camp. On ne peut pas prendre des buts comme ça, ils sont très évitables."

"En général, on n'a pas été assez bons avec le ballon après le premier quart d'heure. On espérait rentrer à la pause sur le score de 1-0 puis faire quelque chose pour changer la donne, mais les deuxième et troisième buts sont trop faciles et le match était plié au repos. On a quand même tout donné en seconde période, mais il n'y avait pas assez de qualité pour mettre un but."

Lire aussi… "On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On a clairement manqué de qualité sur le terrain aujourd'hui, ce qui est aussi une force de Bruges. Pour exister, il fallait au moins gagner les duels, les deuxièmes ballons, puis faire mal en transition. Mais on n'a pas été assez agressifs pour gagner les espaces, et les attaquants ont aussi eu une rencontre ingrate en devant défendre sans pouvoir sortir. Il y a de la qualité dans ce noyau, sans quoi on n'aurait pas pu battre Anderlecht. Mais on aurait dû mettre plus de qualité dans le jeu pour battre Bruges, qui est une excellente équipe."

Encore et toujours de nouveaux problèmes physiques

Déjà privé de nombreux milieux de terrain, Vincent Euvrard a aussi constaté la blessure de Steeven Assengue, monté à la pause. L'infirmerie des Rouches ne s’est jamais vraiment vidée cette saison et continue d’accueillir des nouvelles têtes.

"Il y a un clair problème qui ne date pas d'aujourd'hui et qu'on essaye de solutionner. Heureusement, il devrait y avoir trois ou quatre retours la semaine prochaine. C'est une saison comme ça et on va essayer de trouver des solutions", a déclaré Vincent Euvrard, en précisant que, comme la semaine dernière, l'absence de Thomas Henry était un choix sportif et non liée à un problème physique.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard
Vincent Euvrard

Plus de news

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

"On aurait pu les éviter" : des regrets au Standard, battu sans cadrer le moindre tir à Bruges

21:40
"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

"On a beaucoup reculé" : le constat amer de Lucas Pirard après la claque du Standard contre Bruges

22:00
Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges Analyse

Bravo à Mortensen... et puis c'est tout ? Les notes des joueurs du Standard, battus au Club de Bruges

21:00
Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

Encore un match à oublier : le Standard craque en 15 minutes et subit la loi du Club de Bruges

20:21
Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

Malines le grand gagnant du week-end : le Top 6 est plus indécis que jamais

23:00
Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union" Réaction

Pas le moindre tir avant la 44e face à la RAAL : "Et là, on découvre une autre facette de l'Union"

22:50
Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

Olivier Renard face aux supporters : une réunion qui s'annonce très tendue

22:20
1
Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

Une sensation que le SL16 avait oubliée : les jeunes du Standard renouent avec la victoire... après 4 mois

21:20
Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

Dans le déni ? Edward Still estime qu'Anderlecht ne méritait pas de perdre

20:00
1
Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

Peano étonnamment fébrile, Lamego repousse la douleur : les notes de la RAAL contre l'Union

19:50
Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

Un triplé et un doublé : le Bayern Munich de Vincent Kompany a détruit Hoffenheim

20:30
Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

Guilherme en sauveur, Florucz peu à son affaire : les notes de l'Union contre la RAAL

18:45
Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

Challenger Pro League : Beveren se rapproche du titre, partage entre les Francs Borains et le RWDM

19:30
Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

Tristan Degreef l'assume : Anderlecht a un problème offensif

18:30
Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

Rudi Garcia ne peut plus l'ignorer : un Diable Rouge continue de performer en Serie A

19:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

Coup dur pour Vincent Euvrard : une absence de dernière minute bouleverse ses plans

15:00
3
Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

Le foot samba pour faire craquer la RAAL ! L'Union peut remercier Guilherme...et Marcos Peano

18:00
Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

Anderlecht pourrait déjà perdre Edward Still : un club anglais se positionne

17:29
Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

Anderlecht tient-il son sauveur ? Un coach néerlandais pressenti pour succéder à Besnik Hasi

17:13
Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

Un Anderlecht tout bonnement insuffisant : les cotes des Mauves après la défaite à Genk

16:20
1
Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

Mission impossible pour le Standard à Bruges ? Les Rouches doivent créer l'exploit (18h30)

08:00
Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

Le piège était presque parfait : l'ancienne direction d'Anderlecht soupçonnée d'avoir escroqué Marc Coucke

16:40
🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

🎥 Anderlecht peut avoir des regrets : Luis Vazquez cartonne avec son nouveau club

17:00
Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

Casse-tête à résoudre pour Vincent Euvrard : la composition probable du Standard au Club de Bruges

07:20
Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

Fracture et civière : le verdict est tombé pour Tobe Leysen après son terrible choc

16:00
Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

Pas de miracle : avec un onze bis, Anderlecht ne peut rien face à Genk, qui rêve encore du top 6

15:24
Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

Marseille n'a pas oublié : la défaite contre le Club de Bruges traumatise encore Roberto De Zerbi

14:30
🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

🎥 Thibaut Courtois avait soulevé ce problème : grosse tension à l'entraînement du Real Madrid

15:30
Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

Le choc avait inquiété tout le stade : La Gantoise fait le point sur l'état de Wilfried Kanga

14:00
🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

🎥 "J'aurai toujours du mal avec ça" : Rik De Mil dépité par l'arbitrage après le revers de La Gantoise

13:30
"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi Réaction

"On n'en a même peut-être pas assez profité" : comment le Cercle a mis en lumière une faille de Charleroi

13:00
Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

Un nouveau japonais en Pro League, mais pas au Stayen

12:20
David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

David Hubert sans son capitaine, Ashimeru avec les Loups ? Les compos probables d'Union - RAAL

11:30
Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

Divock Origi va-t-il arrêter les frais ? Son agent répond

12:40
Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

Inquiétude autour de Lukaku : "Il n'est pas encore le Romelu que nous connaissons"

12:00
Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

Le Club de Bruges dévoile son groupe face au Standard : des noms manquent à l'appel

07/02

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved