Le Standard faible, ou dans un nouveau off-day ? "On a de la qualité, sinon on n'aurait pas battu Anderlecht"

Vincent Euvrard n'a pu que constater les dégâts, ce dimanche au Jan Breydelstadion. Déforcé par de nombreuses blessures, le Standard a subi la loi du Club de Bruges et a concédé trois buts en à peine quinze minutes.

La logique des pronostics a été respectée, ce dimanche, entre le Club de Bruges et le Standard. Incapables de créer le moindre danger, les Rouches ont été logiquement battus au Jan Breydelstadion après avoir craqué dans le dernier quart d'heure de la première période.

Dans son analyse de la rencontre, Vincent Euvrard estimait que son équipe avait plutôt bien démarré, avant de s’éteindre sous la pression brugeoise. Rentrer aux vestiaires sur le score de 1-0 aurait permis d’y croire encore avant la seconde période, mais le Club a rapidement su faire le break et tuer la rencontre.

S'il n'y avait pas de qualité dans ce noyau, on n'aurait pas battu Anderlecht"

"On a bien commencé le match durant les dix premières minutes. On arrivait à jouer et à pousser Bruges dans son camp, ce qui était important. On a existé dans ces dix premières minutes, puis on n'a plus existé du tout et on a totalement perdu le contrôle. On perdait chaque ballon, chaque duel, on restait très bas et on n'arrivait pas à s'en sortir. Cependant, leur pression était plutôt stérile, mais on donne deux buts sur phase arrêtée et il y a le contre son camp. On ne peut pas prendre des buts comme ça, ils sont très évitables."

"En général, on n'a pas été assez bons avec le ballon après le premier quart d'heure. On espérait rentrer à la pause sur le score de 1-0 puis faire quelque chose pour changer la donne, mais les deuxième et troisième buts sont trop faciles et le match était plié au repos. On a quand même tout donné en seconde période, mais il n'y avait pas assez de qualité pour mettre un but."



"On a clairement manqué de qualité sur le terrain aujourd'hui, ce qui est aussi une force de Bruges. Pour exister, il fallait au moins gagner les duels, les deuxièmes ballons, puis faire mal en transition. Mais on n'a pas été assez agressifs pour gagner les espaces, et les attaquants ont aussi eu une rencontre ingrate en devant défendre sans pouvoir sortir. Il y a de la qualité dans ce noyau, sans quoi on n'aurait pas pu battre Anderlecht. Mais on aurait dû mettre plus de qualité dans le jeu pour battre Bruges, qui est une excellente équipe."

Encore et toujours de nouveaux problèmes physiques

Déjà privé de nombreux milieux de terrain, Vincent Euvrard a aussi constaté la blessure de Steeven Assengue, monté à la pause. L'infirmerie des Rouches ne s’est jamais vraiment vidée cette saison et continue d’accueillir des nouvelles têtes.

"Il y a un clair problème qui ne date pas d'aujourd'hui et qu'on essaye de solutionner. Heureusement, il devrait y avoir trois ou quatre retours la semaine prochaine. C'est une saison comme ça et on va essayer de trouver des solutions", a déclaré Vincent Euvrard, en précisant que, comme la semaine dernière, l'absence de Thomas Henry était un choix sportif et non liée à un problème physique.