Anderlecht annonce les départs de Still et Renard, et précise qui dirigera l'équipe ce jeudi

Le RSC Anderlecht confirme désormais officiellement le départ d'Olivier Renard et d'Edward Still. Le directeur sportif et l'entraîneur intérimaire s'en vont pour des raisons bien différentes.

Olivier Renard n'est plus le directeur sportif du RSC Anderlecht

On s'en doutait : Olivier Renard n'a pas survécu aux tumultueux derniers mois du RSC Anderlecht. Les changements dans l'organigramme n'auguraient rien de bon pour celui dont les transferts, estivaux comme hivernaux, n'ont pas convaincu.

C'est donc désormais officiel : Anderlecht se sépare de son Chief Technical Officer après un an et quelques mois de collaboration. Le club a annoncé la nouvelle sur son site officiel quelques heures après que l'information ait été relayée dans la presse.

"Le RSC Anderlecht se sépare de son Chief Technical Officer Olivier Renard. Olivier Renard avait été nommé directeur sportif de l'équipe première en octobre 2024.

Le club tient à remercier Olivier pour son engagement et son dévouement et lui souhaite bonne chance dans la suite de sa carrière.

La recherche d'un nouveau directeur sportif est en cours".



Edward Still quitte lui aussi Anderlecht

Et ce n'est pas tout : en plus de celui de Renard, le départ de l'entraîneur intérimaire Edward Still a également été confirmé. Celui qui avait repris l'équipe en main après le licenciement de Besnik Hasi n'aura dirigé que deux matchs, pour deux défaites.

"Edward Still quitte également le club. Edward faisait partie du staff depuis l'été dernier en tant qu'entraîneur adjoint. Il a maintenant décidé de démissionner pour relever un nouveau défi en tant qu'entraîneur principal dans un club étranger (nda : il s'agit de Watford). Le club lui souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure".

Le RSCA annonce également qui dirigera l'équipe jeudi lors du déplacement au Bosuil : il s'agit de Jérémy Taravel, encore... T4 il y a quelques semaines. L'ancien joueur de Zulte Waregem, Lokeren et La Gantoise n'avait certainement pas prévu un tel scénario.