"Comme après Bruges, on va devoir demander pardon" : Marseille ne s'en est pas remis

Le Jan Breydel aura été le début de la fin pour Roberto De Zerbi. Humilié au PSG, l'OM pourrait bien se séparer de son entraîneur.

Rien ne va plus à Marseille. En déplacement au PSG ce dimanche soir, les Phocéens ont totalement pris l'eau et se sont inclinés sur un score de forfait (5-0) face à leur éternel rival, ce qui les laisse désormais à la 4e place au classement, derrière l'OL.

Ces dernières semaines, Marseille a vécu de véritables calvaires, avec une lourde défaite à la maison contre Liverpool, à l'extérieur contre Bruges et la perte de 2 points précieux dans les derniers instants au Paris FC.

De Zerbi va discuter avec Benatia et Longoria

Roberto De Zerbi a jusqu'ici survécu à ces échecs, mais cette nouvelle défaite humiliante pourrait bien être celle de trop. "Nous allons devoir demander pardon, comme après Bruges", regrettait l'entraîneur italien après la rencontre, dans des propos relayés par Foot Mercato.

"Je n'ai pas d'explication à cette irrégularité. Au moment du coup d'envoi, je ne sais pas quelle équipe je vais avoir devant moi. C'est la première fois de ma carrière que j'ai sous mes ordres une équipe avec une telle irrégularité", reconnaît De Zerbi, qui risque cependant bien de payer le prix de cette défaite.

"Je demande pardon aux supporters et j’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire". Une discussion qui pourrait bien se conclure par une chose : le licenciement de l'entraîneur de l'OM. Le début de la fin aura donc été au Jan Breyde.