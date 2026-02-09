L'arme secrète des Diables Rouge pour le Mondial ? Thibaut Courtois pourrait ne pas apprécier

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Jari De Busser brille aux Pays-Bas et attire les plus grands clubs. Et si Rudi Garcia en faisait son arme secrète pour les tirs au but des Diables ?

Sur les 13 derniers penalties tirés face à lui, Jari De Busser n'en a encaissé que 4. Il en a sorti 7 et le poteau a fait le reste deux fois. Des statistiques tout simplement hallucinantes.

Jari De Busser au Mondial ?

Le Belge s'est forgé une réputation dans cet exercice. L'an dernier, ça a permis aux Go Ahead Eagles de remporter la Coupe des Pays-Bas, un trophée historique pour le club.

Forcément, certains commencent à dire qu'il faudrait emmener De Busser avec les Diables Rouges au Mondial. L'idée n'est pas de piquer la place de Thibaut Courtois, mais de le faire monter pour les séances de tirs au but lors des matchs à élimination directe. Un peu comme Louis van Gaal l'avait fait en 2014 avec Tim Krul contre le Costa Rica.

De Busser a de meilleures stats que Courtois

Joris Brys a posé la question au gardien dans l'émission MidMid. "Aux Pays-Bas, c'est devenu un sujet depuis Tim Krul, mais en Belgique, on n'a jamais vu ça. Ça reste une loterie."



Evert Winkelmans a tout de suite réagi. "Je ne sais pas si Thibaut Courtois est le genre d'homme à accepter de sortir pour ça." Ce à quoi Brys a ajouté : "Il faudrait qu'il arrête plus de penalties. Il tourne à 17 %, alors que le pourcentage de De Busser est bien plus élevé."