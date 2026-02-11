Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk

Manuel Gonzalez
Muzamel Rahmat et Manuel Gonzalez
| Commentaire
Le départ de Mika Godts de l'Ajax pourrait remplir les caisses... d'Anderlecht et Genk
Photo: © photonews

L'Ajax Amsterdam devrait vendre Mika Godts cet été, une opération qui pourrait profiter à deux clubs belges.

Cet hiver, le FC Barcelone, Arsenal et Naples sont venus aux nouvelles de Mika Godts. Notre compatriote de 20 ans a préféré ne pas brûler les étapes et rester à Amsterdam.

Il y a peu de chances que Godts laisse passer le train une seconde fois cet été. Mais pour s'offrir ses services, les clubs intéressés vont devoir sortir le chéquier.

Quel est le prix de Mika Godts ?

Si Transfermarkt l'évalue à 15 millions d'euros, l'Ajax n'a pas intention de le brader. Le club néerlandais place la barre beaucoup plus haut et on espère en tirer au moins 30 millions.

Ce départ ferait aussi les affaires de deux clubs belges, qui s'apprêtent à récupérer une partie du gâteau. D'abord, Anderlecht touchera une contribution de solidarité (une indemnité de formation) d'un peu moins de 200 000 euros.

Genk peut toucher une belle somme

C'est surtout du côté de Genk qu’on se frotte les mains. Le club limbourgeois aurait négocié entre 10 et 25% sur la plus-value ou le montant total du transfert.

Si l'affaire se conclut à 30 millions d'euros, Genk récupérera entre 3 et 7,5 millions. Un beau coup de pouce financier pour les Limbourgeois.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

