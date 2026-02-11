Manchester City ou le Bayern Munich ? Les grandes manoeuvres ont commencé pour le retour de Vincent Kompany

Manchester City a besoin d'un nouveau coach et pense à Vincent Kompany. D'après les médias anglais, Pep Guardiola ne devrait pas continuer après cette saison.

Comme nous l'avons évoqué il y a quelques semaines, Vincent Kompany est pressenti comme le grand favori pour succéder à Pep Guardiola à la tête de Manchester City. Un avis que partage Guardiola lui-même.

Le technicien catalan compte quitter les Citizens à la fin de la saison. Bien que son contrat soit valable jusqu'à l'été 2027, l'Espagnol pense qu'il est arrivé au bout de son cycle et qu'il est temps de laisser sa place.

Du concret ?

Selon les dernières révélations d'ESPN, les premiers échanges avec "Vince the Prince" auraient eu lieu pour préparer le terrain. C'est une information à prendre avec de grosses pincettes, car rien n'est officiel.

Le hic, c'est que Kompany est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2029. L'ancien défenseur est en train de se construire une belle réputation et c'est l'un des chouchous de l'Allianz Arena.

Difficile d'imaginer le Belge dire non si son mentor, Pep Guardiola, l'appelait pour lui confier les rênes de City. Les dirigeants bavarois vont devoir s'aligner sur ses demandes pour ne pas le perdre.