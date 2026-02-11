Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Brandon Morren
Muzamel Rahmat et Brandon Morren
| Commentaire
Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas
Photo: © photonews

Après Besnik Hasi, Anderlecht a continué de s'enfoncer et a fini par écarter Olivier Renard. Pour Jacky Mathijssen, ce scénario a été écrit d'avance.

Besnik Hasi a pris la porte à Anderlecht, mais ça n'a rien changé. Au contraire, le club a encore plus coulé. Edward Still a assuré l'intérim pendant deux matchs : deux défaites, contre l'Antwerp en Coupe, puis face à Genk en championnat.

Still a ensuite rejoint Watford. Il a signé le lendemain de la défaite contre Genk. Olivier Renard a été licencé le même jour. Ce n'était qu'une question de temps.

Une analyse cinglante

"Le licenciement d'Olivier Renard était écrit d'avance", confie Jacky Mathijssen au journal Het Belang van Limburg. Beaucoup pointent du doigt ses transferts ratés à Anderlecht.

"Certains mariages sont tout voués à l'échec", poursuit Mathijssen. "Ce n'est pas une question de compétences, mais de perception. Entre Renard et Anderlecht, ça sonnait faux dès le premier jour."


Pour illustrer ses propos, Mathijssen a tenté une comparaison : "C'est comme si Olivier Deschacht devenait entraîneur du Club de Bruges. Peu importe si Olivier faisait du bon travail, ça ne pourrait jamais marcher."

Anderlecht
Belgique
Jacky Mathijssen

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 0-4 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 3-4 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 1-3 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 2-0 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 2-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 3-0 Standard Standard
KV Malines KV Malines 2-0 Antwerp Antwerp
