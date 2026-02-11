Un entraîneur belge revient sur le licenciement d'Olivier Renard et ne l'épargne pas

Après Besnik Hasi, Anderlecht a continué de s'enfoncer et a fini par écarter Olivier Renard. Pour Jacky Mathijssen, ce scénario a été écrit d'avance.

Besnik Hasi a pris la porte à Anderlecht, mais ça n'a rien changé. Au contraire, le club a encore plus coulé. Edward Still a assuré l'intérim pendant deux matchs : deux défaites, contre l'Antwerp en Coupe, puis face à Genk en championnat.

Still a ensuite rejoint Watford. Il a signé le lendemain de la défaite contre Genk. Olivier Renard a été licencé le même jour. Ce n'était qu'une question de temps.

Une analyse cinglante

"Le licenciement d'Olivier Renard était écrit d'avance", confie Jacky Mathijssen au journal Het Belang van Limburg. Beaucoup pointent du doigt ses transferts ratés à Anderlecht.

"Certains mariages sont tout voués à l'échec", poursuit Mathijssen. "Ce n'est pas une question de compétences, mais de perception. Entre Renard et Anderlecht, ça sonnait faux dès le premier jour."



Pour illustrer ses propos, Mathijssen a tenté une comparaison : "C'est comme si Olivier Deschacht devenait entraîneur du Club de Bruges. Peu importe si Olivier faisait du bon travail, ça ne pourrait jamais marcher."