"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp

"On s'en sort bien avec un 0-4" : Joseph Oosting n'en revient pas après l'élimination de l'Antwerp
Photo: © photonews

Le Great Old a été humilié à la maison par le RSC Anderlecht. Une lourde défaite qui va laisser des traces au sein de l'équipe de Joseph Oosting.

Joseph Oosting était abattu après l'élimination de son équipe, qui s'est dessinée dès la... première minute de jeu. "Nous avons bien aidé Anderlecht à prendre le contrôle du match en démarrant de cette manière", regrette l'entraîneur de l'Antwerp. 

"Le match s'est transformé en combat et ils ont été les meilleurs. Tous les deuxièmes ballons étaient pour eux", reconnaît Oosting. "Nous perdons ensuite très facilement le ballon dans le temps additionnel de la première période, ça leur permet de se retrouver devant le but adverse en une passe. Et à partir de ce tournant, nous n'avons jamais réussi à revenir". 

L'Antwerp espérait réagir après la pause, sans succès. "Nous devions chercher le 1-2 mais prenons le 0-3 très vite. C'était un coup de massue. C'était très mauvais de notre côté", reconnaît Joseph Oosting. "Et au final, nous nous en sortons bien avec un 0-4". Un constat terrible, que partageait aussi Adriano Bertaccini de l'autre côté. 

Daam Foulon "honteux" du match de l'Antwerp

Daam Foulon, lui, ne se cachait pas : "C'était tout simplement honteux. Nous n'étions pas assez tranchants, toute l'équipe était mauvaise. Je suis extrêmement déçu, car tu ne joues pas une demi-finale de Coupe chaque année", souligne le latéral de l'Antwerp. 

Lire aussi… Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match
Le Great Old va désormais devoir se reconcentrer sur la course aux Playoffs, loin d'être acquis également. "Nous allons devoir tout faire pour décrocher une place en Champions Playoffs. Il est temps de relever la tête et de nous ressaisir", assure Foulon. "Il faut laisser cette défaite derrière nous et apprendre de nos erreurs". 

Anderlecht
Antwerp

