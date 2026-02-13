Les supporters de Bruges sont prévenus : Aleksandar Stankovic annonce où il ira

Où jouera Aleksandar Stankovic la saison prochaine ? Le milieu de terrain a clairement indiqué où il aimerait évoluer.

L'été dernier, le Club de Bruges a déboursé 9,5 millions d'euros pour arracher Aleksandar Stankovic à l'Inter Milan. Un investissement qui s'est rapidement révélé utile.

À 20 ans, le milieu de terrain est devenu en un rien de temps l'un des piliers des Blauw en Zwart. Et ses performances en Pro League n'ont pas échappé aux grands clubs européens.

L’Inter va-t-il activer son option de rachat ?

Il y a de fortes chances que Stankovic fasse ses valises l'été prochain. L'Inter dispose d'une clause de rachat fixée à 23 millions d'euros pour faire revenir le Serbe à Milan.

De plus, Bruges est obligé de prévenir le club italien si une offre d'un autre club est acceptée. Et croyez-nous : les propositions risquent de pleuvoir sur le bureau de la direction.

Het is mijn droom om terug te keren naar Internazionale FC

Mais que veut Stankovic ? "Mon rêve est de retourner à l'Inter", a-t-il laissé échapper au micro de Sky Sports Italia. "Je suis supporter de l'Inter et j'aime ce club. Cela arrivera un jour."





"Même si je ne sais pas quand exactement", a-t-il rapidement ajouté. Le Serbe s'est-il rendu compte qu'il en avait trop dit ? C'est possible.