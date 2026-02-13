Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan

Malgré l'exploit de Taravel, Anderlecht n'a pas changé de plan
Photo: © photonews

Jérémy Taravel a réalisé un petit exploit ce jeudi, non seulement en qualifiant Anderlecht pour la finale de la Coupe, mais en le faisant avec la manière. Un RSCA ressuscité... mais qui devrait pourtant bel et bien opter pour un nouveau T1.

Il ne sera pas un David Hubert mais plutôt un Nicolas Frutos. Jérémy Taravel, improbable T1 intérimaire ce jeudi ne devant sa place qu'au départ inattendu d'Edward Still pour Watford, ne restera pas l'entraîneur du RSC Anderlecht, malgré son exploit sur la pelouse du Bosuil.

Toutes les sources s'accordent en effet à dire que le Sporting d'Anderlecht est dans la dernière ligne droite des négociations avec Alfred Schreuder. Ce jeudi, nous vous révélions que l'objectif du club était d'annoncer l'arrivée du Néerlandais dans la foulée de la demi-finale retour.

Alfred Schreuder reste la piste n°1 d'Anderlecht 

Bien sûr, une telle annonce était impensable quelques heures après la qualification héroïque des hommes de Taravel. Cela aurait même été vu comme un énorme manque de respect. Si le RSCA annonçait Alfred Schreuder hier soir ou ce matin, c'était en cas d'élimination - le scénario que tout le monde prévoyait, ou presque.

Mais l'exploit de Jérémy Taravel ne devrait pour autant pas lui valoir de promotion définitive. Les discussions avec Alfred Schreuder et son club prennent plus longtemps que prévu, et il est possible que le T1 intérimaire soit encore sur le banc contre la RAAL.

Lire aussi… Anderlecht tient bel et bien une perle rare : la réaction de l'homme du match
Il n'est évidemment pas impossible que les négociations entre Al-Diraiyah, Anderlecht et Schreuder finissent par capoter au dernier moment - après tout, Jon Dahl Tomasson était tout proche de signer. Et dans ce cas-là, le favori deviendrait probablement... Jérémy Taravel. Mais ce n'est pas encore le cas...

Anderlecht
Antwerp

