"Il faudra demander à mon successeur" : Didier Deschamps réagit au tirage de la France en Ligue des Nations

Photo: © photonews

Didier Deschamps était à Bruxelles ce jeudi pour assister au tirage au sort de la Ligue des Nations. Le sélectionneur français a évoqué la compétition et s'est exprimé sur les prochains adversaires des Bleus, parmi lesquels figure la Belgique.

La France figure dans le groupe A1 aux côtés de l'Italie, de la Turquie et de la Belgique. Lors de la précédente édition, les Français avaient déjà affronté les Diables Rouges et la Squadra Azzurra. Ils avaient terminé en première position à égalité de points avec l'Italie.

Didier Deschamps ne sera plus l'entraîneur de l'équipe nationale française lors de cette compétition. "Il faudra demander à mon successeur s'il est inquiet de ce groupe", a-t-il réagi en souriant. "Il ressemble un peu à celui qu’on a eu, puisqu’on avait déjà eu l’Italie et la Belgique l’an dernier. Il y a la Turquie qui remplace Israël.

En Ligue A, il y a les meilleures nations. Après, qu’il y ait des différences entre les équipes du pot deux, trois ou quatre, ça dépend des sensibilités de chacun. Mais ça laisse toujours la possibilité d’avoir de belles affiches." 

Didier Deschamps apprécie la Ligue des Nations

En 2021, la France a remporté la compétition. Didier Deschamps ne l'a évidemment pas oublié : "On a eu le bonheur de la gagner en 2021. Et quand vous voyez, comme le Portugal l’an dernier, la joie que ça peut procurer, c’est bon pour vous aussi, les médias. Plutôt que des matchs amicaux, parfois un peu “en carton” ou “en bois”, ce n’est pas plus mal.

Et puis, il y a le public aussi qui suit, donc c’est plutôt une très bonne chose. Même si l’Euro et la Coupe du monde seront toujours au-dessus, c’est une belle compétition", a-t-il conclu en zone mixte, au micro de beIN Sports notamment.

