"Un mercato estival raté" : Salvatore Curaba ne prend pas de gants après les départs de Verwilghen et Frutos

La RAAL a vécu des semaines mouvementées, entre le départ de David Verwilghen début janvier et celui de Nicolas Frutos en fin de mercato. Salvatore Curaba s'est exprimé.

L'homme derrière la success story de la RAAL s'est exprimé sur le plateau d'Antenne Centre, en compagnie de Toni Turi, directeur général des Loups. Une apparition attendue, car La Louvière a vécu un hiver mouvementé, voyant son duo Verwilghen-Frutos quitter le navire.

David Verwilghen a rejoint le RSC Anderlecht en tout début d'année 2026, ne participant presque pas au mercato hivernal, tandis que Nicolas Frutos a quitté la RAAL alors que le mercato touchait à sa fin. C'est l'Argentin qui avait repris les tâches de Verwilghen cet hiver.

Curaba n'était pas content du mercato de la RAAL

Et si la RAAL n'a pas vu de titulaire important partir ces dernières semaines, elle a dégraissé, laissant partir plusieurs joueurs arrivés dès l'été dernier. Un signe que des erreurs ont été commises ? "Je sais que j'ai un niveau d'exigence élevé, mais à mes yeux, le mercato estival était raté", lance Salvatore Curaba.

"Il existait donc un petit malaise dans le club depuis plusieurs mois. Je voulais revoir toute une série de choses dans le club afin d'éviter de commettre des erreurs", révèle le président de la RAAL. "Mais je souhaitais que Nicolas et David restent afin de construire quelque chose ensemble".



Finalement, tous deux sont partis, et cela n'a donc peut-être pas été le grand chamboulement qu'on penserait vu de l'extérieur. "Une pression s'était installée. On sentait qu'il y avait un malaise, et quand c'est le cas et qu'une sollicitation externe arrive, c'est plus facile de trancher", conclut Salvatore Curaba.