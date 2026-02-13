L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez

L'Union Belge ne fera pas avec Garcia la même erreur qu'avec Tedesco et Martinez
Photo: © photonews
Ces dernières années, l'Union Belge a pris l'habitude de prolonger ses sélectionneurs avant un grand tournoi. Cela ne devrait plus être le cas, à en croire Vincent Mannaert.

Par le passé, la fédération avait décidé de prolonger Roberto Martinez en amont de l'Euro 2020, en mai 2020 (le tournoi s'était déroulé durant l'été 2021 en raison du COVID) ; une décision qui avait été accueillie avec scepticisme, car malgré les résultats brillants à la Coupe du Monde 2018, beaucoup attendaient de voir ce que donnerait l'Euro, et estimaient qu'un nouveau cycle pourrait débuter en vue du Mondial 2022.

Deux ans plus tard, l'objectif de l'Union Belge était, une fois de plus, que Martinez prolonge en novembre, soit un mois avant la Coupe du Monde 2022. Pour diverses raisons, cela s'était avéré impossible - et a posteriori, personne ne s'en était plaint. 

Tedesco avait prolongé avant l'Euro 2024 

Rebelote en mars 2024 : quelques mois avant l'Euro, Domenico Tedesco prolongeait son contrat à la tête de la sélection nationale. Une décision qui paraissait naturelle à l'époque : avec 8 victoires et 2 matchs nuls en qualifications pour l'Euro, le sélectionneur avait convaincu, malgré le gros couac du conflit avec Thibaut Courtois.

Une prolongation jusqu'en 2026... qui n'aura pas signifié grand chose au terme d'une seconde moitié de 2024 calamiteuse, forçant la fédération à se séparer de l'Allemand. Cela avait eu un coût. L'Union Belge aurait-elle prolongé Tedesco après l'Euro, qui n'avait pas été brillant ? Peut-être, peut-être pas. 

Toujours est-il que cette fois, avec Vincent Mannaert aux manettes, les choses seront différentes. Deux dossiers sont sur la table : la prolongation du directeur technique de la fédération lui-même, et celle de Rudi Garcia. "En ce qui me concerne, la décision sera prise et communiquée bien avant la Coupe du Monde", affirmait Mannaert ce jeudi en marge du congrès de l'UEFA qui se tenait à Bruxelles.

Mais concernant Rudi Garcia, c'est une autre histoire. "Nous avons décidé de trancher concernant sa situation après la Coupe du Monde 2026", révèle Vincent Mannaert. En d'autres termes : après une année 2025 mi-figue mi-raisin mais lors de laquelle il a atteint les objectifs fixés, le sélectionneur des Diables Rouges va devoir convaincre aux USA. On ignore exactement ce que serait un résultat jugé suffisant, mais en cas d'échec retentissant, rien n'empêchera la fédération de se séparer de Rudi Garcia.

Belgique

