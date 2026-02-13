"Il ne se cachait pas face aux situations difficiles" : Peter Maes élogieux envers Jérémy Taravel

Peter Maes, ancien entraîneur de Jérémy Taravel à Lokeren, s'est exprimé à propos de l'actuel entraîneur intérimaire des Mauves au micro de DAZN. Il s'est montré élogieux à son égard.

Jérémy Taravel a parfaitement réussi son premier match sur le banc d'Anderlecht en tant qu'intérimaire. Les Mauves se sont imposés 0-4 face à l'Antwerp en demi-finale retour de la Coupe de Belgique et ont donc validé leur billet pour la finale.

Les mots de Peter Maes à propos de Jérémy Taravel

Son ex-coach, Peter Maes, qui le connaît bien, a pris la parole à son sujet : "Quand ça allait moins bien et qu'on perdait, c'est lui qui s'isolait pour gérer ça tout seul. Même à l'entraînement, il supportait mal la défaite.

Il ne se cachait pas face aux situations difficiles, il osait les affronter. Dans le groupe, il était très présent, surtout lors des réunions d'équipe", a-t-il conclu.

Jérémy Taravel, qui aurait pu suivre Edward Still à Watford, a préféré rester à Bruxelles. Cela montre une fois de plus qu'il n'a pas peur de se lancer dans des situations difficiles comme c'est actuellement le cas à Anderlecht.



"Ce n'est certainement pas le moment de quitter l'équipe dans ces circonstances", avait-il souligné avant le match contre l'Antwerp en conférence de presse selon Sporza.