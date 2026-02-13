"Je suis curieux d'affronter la Belgique, l'Italie et la France" : le sélectionneur turc réagit au tirage

Présent à Bruxelles pour le tirage au sort de la Ligue des Nations, le sélectionneur de la Turquie, Vincenzo Montella, s'est exprimé sur le tirage au sort de son équipe. Les Turcs affronteront notamment la Belgique.

L'équipe fraîchement promue en Ligue A de la Ligue des Nations a hérité d'un groupe (A1) composé de la Belgique, de l'Italie et de la France. Le défi s'annonce de taille pour la Turquie sur le papier.

Vincenzo Montella est curieux

"C’est un groupe intéressant, peut-être parmi les meilleurs d’Europe", a souligné Vincenzo Montella au micro de TRT Sport notamment, en zone mixte. "Pour nous, c’est très important d’être ici, car nous avons atteint ce niveau au cours des deux dernières années ensemble. Je suis curieux, ce sont des matchs intéressants. Mais nous avons le temps, car pour l’instant, ma priorité, c’est le mois de mars."

La Turquie a déjà pu affronter l'Italie récemment. Jouer une nouvelle fois face à la Squadra Azzurra sera particulier pour l'entraîneur italien : "Ce sera spécial, bien sûr. Mais nous avions déjà joué un match amical contre l’Italie l’année dernière à Bologne.

Mais cette fois, c’est différent, car il y a un véritable enjeu. Nous verrons bien, mais je suis toujours excité à l’idée de jouer contre l’Italie", a-t-il conclu.



En ce qui concerne les Diables Rouges, ils affronteront la Turquie à domicile le 2 octobre. La manche retour se disputera le 12 novembre en Turquie.