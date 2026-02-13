Malgré des moyens limités, le RFC Liège défie les plus gros budgets de CPL : "Je pense que le club l'a montré"

Gaëtan Englebert est revenu sur plusieurs sujets au micro de Maximum FM, partenaire média du RFC Liège. L'entraîneur a notamment évoqué la capacité du club à attirer de solides profils malgré un budget limité comparé à d'autres équipes de Challenger Pro League.

Actuel quatrième de Challenger Pro League, le RFC Liège se hisse entre des concurrents qui ont des budgets bien plus importants. Gaëtan Englebert avait notamment souligné à notre micro la différence entre Lommel et le RFC Liège d'un point de vue financier après le succès des Sang et Marine le 27 janvier dernier sur le score de 1-0.

"On est très satisfaits parce qu’on jouait contre une des meilleures équipes de la série, une équipe avec un budget très différent du nôtre, avec des joueurs passés par d’autres clubs, parfois achetés par certaines grosses équipes", avait-il souligné à notre micro.

Le RFC Liège, une équipe tremplin ?

Mais alors comment le RFC Liège parvient-t-il à attirer de bons profils avec un budget limité ? "Je pense que le club a montré ces dernières années qu’il y a plusieurs joueurs qui sont passés par le club et qui se retrouvent maintenant en D1A. Ça donne envie peut-être à d'autres qui se disent que c'est un club où on est mis en valeur."



Et effectivement, le RFC Liège a de solides exemples à présenter. Le plus parlant est celui d'Adriano Bertaccini : l'ancien buteur du RFC Liège évolue désormais du côté d'Anderlecht. D'autres joueurs comme Ryan Merlen, Benoît Nyssen ou encore Oumar Diouf sont également de bons exemples.

Gaëtan Englebert espère encore convaincre plus facilement dans le futur : "Que ce soit au niveau médiatique ou du jeu. Chacun a beaucoup de liberté offensivement et peut montrer ses qualités. On espère que ce sera encore plus facile dans le futur de convaincre.



On doit faire avec nos moyens. On ne peut pas aller en D1A et acheter un joueur, on n'a pas les moyens financiers. On doit regarder plus bas ou se tourner vers des joueurs proposés, il y en a beaucoup. On peut les découvrir à l'entraînement et voir leur niveau, même si l'entraînement ne remplacera jamais un match. Quand on les voit en vidéo, il y a de belles choses, mais avec une bonne compilation, on peut toujours faire quelque chose d'un joueur", a-t-il conclu.