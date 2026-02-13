Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour

Bruges a de grands projets : en plus du stade, un centre de formation doit voir le jour
Photo: © photonews
Le Club de Bruges est toujours plus près d'un accord avec la ville concernant la construction de son nouveau stade. Un projet auquel s'ajoute celui d'un nouveau centre de formation.

Le Club de Bruges veut son Neerpede. A l'heure actuelle, les équipes de jeunes des Blauw & Zwart s'entraînent à Saint-Andries, au site Olympia à proximité du Club de Bruges, ainsi qu'à Roulers, dans les installations de l'ancien KSV Roulers. 

Le Club NXT joue ainsi à l'ancien Schiervelde, renommé depuis "The Nest" (le nid), tandis que les U18 s'entraînent et jouent à l'Olympia. Une situation pas idéale, que la direction veut changer : Het Laatste Nieuws nous apprend que le Club prévoit de construire un centre de formation afin de réunir ses équipes de jeunes.

Nouveau stade, nouveau centre de formation pour Bruges ? 

Alors que le projet de nouveau stade semble enfin être dans la dernière ligne droite, le FC Bruges discute également avec la ville de Bruges pour pouvoir construire dans le même temps un nouveau complexe digne de son statut.

L'objectif est que ce complexe se trouve à Bruges mais si cette option n'est pas validée, les Blauw & Zwart considéreront d'autres options, comme par exemple celle qui mène à Knokke-Heist. 


Ces dernières années, malgré ces retards en termes d'infrastructures, la formation brugeoise s'est avérée l'une des plus fructueuses du pays avec la percée de nombreux talents tels que Charles De Ketelaere, Maxim De Cuyper, Chemsdine Talbi, Romeo Vermant, Jorne Spileers ou encore Kyriani Sabbe. 

FC Bruges

